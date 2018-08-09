Ежедневно повсюду ведётся большое количество строительств. Любое же строительство начинается с объёмных земляных работ.

Прежде всего это рытьё котлована под фундамент здания, чем больше будет здание, тем массивнее должен быть для него фундамент, чтобы удержать вес здания. Объём грунта при этом достаётся очень большой. Часть будет засыпана обратно, чтобы закрыть фундамент, но большая часть грунта останется на поверхности и будет мешать, создавать препятствия движению и портить внешний вид. Много грунта остаётся после разравнивания поверхности, если для строительства необходима ровная площадка, которая не будет возвышаться над уровнем земли. В таком случае весь слой грунта над этим уровнем должен быть убран. В этом случае количество мешающего грунта будет зависеть от высоты убираемой возвышенности.

Часть из выбираемого грунта содержит различный строительный мусор, в основном осколки бетона. Или это и есть строительный мусор, которого скапливается достаточно много, особенно если для очистки строительной площадки требуется снести какое-то здание.

Всё это ни в коем случае нельзя оставлять на строительной площадке или вокруг неё. То количество грунта, что оказывается просто лишним, включая отходы строительства, сильно загрязнит всё окружающее пространство, особенно после первого же дождя. Поэтому и грунт, и строительный мусор, должны быть утилизированы. Чтобы не загрязнять окружающую среду, были разработаны определённый правила, согласно которым и вывозится грунт. Утилизация происходит в зависимости от вида грунта и степени его загрязнения. Например, плодородный слой почвы может быть использован повторно для засыпки клумб и лужаек в городской черте. Глинистый грунт и грунт, загрязнённый строительным мусором, вывозится на специальные площадки, предназначенные для этой цели.

Вывоз грунта осуществляется специальной компанией vivozgrunta24.ru, имеющей на это разрешение. Такая компания берёт на себя оформление всех необходимых бумаг и оплату госпошлины, поэтому потребуется только определиться с объёмом вывозимого грунта, его видом и состоянием – степенью загрязнения и содержанием воды. Это позволит решить, как выполнять погрузку и в какие машины, и что с ним делать дальше.

Вывоз грунта представляет собой большую проблему, которая должна решаться вовремя и правильными методами, чтобы избежать проблем в дальнейшем.