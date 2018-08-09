Производство и продажа бетона

Из всех строительных материалов бетон является одним из наиболее распространенных. Его используют на любом строительном объекте, начиная от возведения фундамента и заканчивая строительством бассейнов.

Существует множество марок бетона в зависимости от добавки пластификаторов. Основными элементами смесей являются щебень, цемент, песок и вода. Благодаря использованию добавок удаётся получить определенные марки, которые могут понадобиться для возведения сооружений с определенными параметрами.

Заинтересованные лица могут купить бетон в Москве непосредственного производителя компании BAV group. Предприятие более 10 лет работает на столичном рынке, тесно сотрудничая с крупными строительными фирмами. Собственные производственные мощности, а также строгий контроль качества позволяет компании занимать одну из первых позицией в сегменте. Компания bav.group (в любом падеже ) осуществляет продажу бетона с доставкой. Вся продукция сертифицирована и соответствует государственным стандартам.

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Марки бетона

Современные предприятия производят различные марки бетонных смесей. Наибольшей популярностью пользуются марки м100-м300. В качестве заполнителей для бетона м100 может использоваться пуф, перлит и другие лёгкие материалы. Такие смеси идеально подходят для укладки дорожек, строительства фундаментов и невысоких зданий. Бетон марки м300 состоит из наполнителей, которые имеют больший вес, например, гравий или известняк. Такие смеси применяются при укладке дорог, фундаменто высокой прочности и т.д.. Если в процессе выбора бетона возникли вопросы , то специалисты компании BAV group предоставят профессиональные консультации. На сайте можно приобрести товарный бетон, мостовой , тощий, пескобетон. Также предлагаются маркировка от m100 до M600.

Небольшие строительные компании, а также частные лица иногда делают бетон вручную. При этом дозировку материалов практически невозможно угадать, тем более, что для качественной смеси требуются специальные пластификаторы добавки. Все эти нюансы могут знать только профессионалы. Приобрести качественный бетон, соответствующим государственным стандартам и с наличием сертификатов качества, можно только у профессионалов.