Двери portes

Двери являются тем самым элементом, который стоит между домом и всем остальным миром. От того, насколько прочной и надёжной будет дверь, зависит безопасность дома и его обитателей.

Существует два вида дверей Portes – входные и межкомнатные. Они различаются назначением, а поэтому и конструкцией. Входные двери предназначены для ограничения доступа в квартиру или дом, межкомнатные же используются, чтобы создать в квартире необходимые комфортные условия, разграничив между собой помещения.

Входные двери различаются между собой несколькими параметрами.

• Цена. От цены полностью зависит качество исполнения. Для того, чтобы удешевить готовую продукцию, используют более дешёвые материалы. Поэтому и сама конструкция в итоге получается не такой прочной и надёжной. Поэтому, если приобретается более дешёвый вариант, то не стоит надеяться на высокое качество исполнения и хорошие материалы. Если же двери среднего или верхнего ценового сегмента, то можно надеяться, что прочные материалы смогут долго и качественно прослужить, а сборка будет сделана без люфтов и перекосов.

• Комплектация. От неё зависит комфорт в использовании и безопасность. Например, более дорогая дверь будет укомплектована скрытыми петлями, которые будет не так просто срезать, или же высококачественной броненакладкой, которая не позволит замок высверлить. Дверь также может комплектоваться дополнительными опциями, которые увеличивают безопасность, например, противосъёмные штыри. В закрытом положении они фиксируют двери и не дают их снять.

• Замки и фурнитура. Чем дороже дверь, тем качественнее и надёжнее замок. У дешевой двери замок не может быть слишком хорошим, по стоимости он занимает солидную часть от общей цены. Фурнитура также может удорожать двери, особенно если она выполнена в хорошем дизайне.

Межкомнатные двери отличаются от входных более простой конструкцией – они выполняют декоративную, а не защитную роль. Им не нужны сложные защищённые замки и прочный корпус. Они выполняются из дерева и стекла, и здесь также на их качество значительно влияет цена – двери начальной ценовой категории никогда не смогут предоставить высокого качества исполнения и материалов. При выборе межкомнатных дверей обращают внимание на материал, из которого они изготовлены, на конструкцию и на дизайн. Первое и второе даёт качество и долговечность, а дизайн позволит без проблем вписать их в любой интерьер.