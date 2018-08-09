Предпроектные инженерные изыскания

Для воплощения в жизнь практически любого строительного проекта требуется организация инженерных изысканий, выполнить которые под силу только профессиональным специалистам отрасли.

Специализированная компания ТОВ «Магистральбудпроект» предлагает заинтересованным лицам организацию комплексных инженерных изысканий для строительных работ. Подробную информацию можно получить прямо тут (в любом падеже ), ознакомившись с услугами по геодезии, геологии, проектированию и землеустройству.

Особенности инженерных изысканий

При строительстве задача инженерно-геологических геологических изысканий заключается в том, чтобы предоставить подробную информацию об особенностях территории. То есть, в данном случае составляется долгосрочный прогноз , который имеет непосредственное отношение к последующей эксплуатации объектов строительства. Обычно речь идет не только о самой площадки, где будет возведено здание, жилой комплекс или другие объекты. Специалистами изучаются инженерно-геологические условия целого района. Профессионалы изучают твёрдые породы, качество грунтов, возможность просадки и другие нюансы. Особое внимание уделяется расположение водоносных горизонтов. В целом, всю эту информацию можно получить на основании данных, сформированных в картографических и других материалах прошлых лет. Но, как правило, такие данные уже потеряли актуальность, поскольку выполнялись несколько десятилетий назад. Материала оказывается недостаточно и специалистам требуется проведение полевых исследований, комплекс которых позволяет выявить:

химические и механические характеристики грунтов;

изменчивость грунтов;

изменения рельефа и ситуации;

расположение водоносных слоев;

другие физические данные.

Комплекс организационных работ зависит от поставленных задач. Например, для выполнения некоторых строительных работ достаточно инструментальной съёмки GPS приборами, тахеометрами и т.д.. В других случаях требуется расчет устойчивости склона, статическое зондирование, изучение геопатогенных зон.

По сути, изыскания позволяют выявить вероятность возникновения тех или иных явлений, которые могут возникнуть в результате воздействие деятельности человека или природных факторов. Результатом проведение инженерно-геологических изысканий является отчет, который используется архитектурными другими службами для выполнения последующих работ. Заказать услуги можно в компании ТОВ «Магистральбудпроект» по телефону 38 067 239 78 96.