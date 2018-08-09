Для регулировки воды, в том числе температурного режима, используется сантехнический прибор под названием «смеситель».

На сегодняшний день смеситель представляет собой не только функциональное устройство, но эстетический элемент интерьера. Те смесители, с которыми можно ознакомиться на сайте интернет-магазина https://www.jacobdelafon.ru, существенно отличаются от аналогичных товаров прошлых лет. Изменения коснулись конструкционного исполнения и внешнего вида. Рассмотрим основные виды смесителей.

Для ванной комнаты

Рассматриваемые конструкции могут устанавливаться в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это зависит от подводки труб, а также индивидуальных предпочтений владельца. Внутреннее устройство также может быть различным. Существует двухвентильные смесители, на которых предусмотрено два отдельных рычага, каждый из которых предназначен для подачи горячей и холодной воды. Также существуют бесконтактные модели. Практика демонстрирует, что двухвентильные и бесконтактные конструкции не получили должного распространения. Чаще всего в ванных комнатах устанавливают однорычажные смесители, отличающиеся простотой, эстетичность и надежностью. Покупая изделия проверенного бренда, можно быть уверенным в продолжительной эксплуатации и надежности. Например, на сайте https://www.jacobdelafon.ru представлены однорычажные настенные конструкции французского бренда CUFF. Продукция изготавливается на предприятиях непосредственно во Франции. Компания более 100 лет занимается разработкой дизайна, а также изготовление высококачественных сантехнических приборов. Хромированные изделия повышают срок эксплуатации, а также исключают воздействие молекулы металла на воду. Смеситель оснащен керамическим картриджем. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в течение 25 лет.

Двухвентильные смесители сложнее вписать в интерьер ванного помещения. Поэтому покупатели выбирают однорычажные конструкции. Регулировка воды осуществляется посредством поднятия или опускания рычага вверх и вниз. Если же требуется регулировка температуры, то рычаг поворачивается в стороны. Здесь, на странице https://www.jacobdelafon.ru, можно ознакомиться с каталогом настенных смесителей для ванны и душа. Здесь же представлены термостатические смесители.

Термостатические конструкции

Преимущества таких смесителей заключаются в том, в устройстве можно задать температурный режим. Таким образом, при нажатии на вентиль из смесителя будет поступать вода заданной температуры. Это идеальное решение, особенно для тех, у кого в доме есть дети.

Бесконтактные смесители — это не самое лучшее решение для «наших» условий. Устройство привередливо в работе. Если вода обладает повышенной жесткостью, то устройство может не функционировать.