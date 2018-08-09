С открытием БКЛ метро придёт и в труднодоступные районы Москвы

И вот, к 2023 году власти обещают обеспечить ещё 4 района метрополитеном.

Как заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, Большая кольцевая линия (БКЛ) коснётся Нижегородского района ЮВАО – там появится одноимённая станция. Сейчас там уже есть две станции МЦК, однако метрополитен всё равно значительно облегчит дорогу до работы многим гражданам.

В Очаково-Матвеевском районе ЗАО строится станция «Аминьевское шоссе». В Можайском районе ЗАО возведут «Давыдково». А в Хорошево-Мневниках СЗАО откроют сразу три станции: «Терехово», «Нижние Мневники» и «Улица Народного Ополчения».

Насколько сильно вырастут цены на жильё в новостройках вблизи с новыми станциями, судить сложно. Специалисты портала Novostroy.ru прогнозируют, что соседство с метрополитеном может повысить цену жилья на 10-15%. В некоторых случаях для этого даже достаточно просто «пустить слух» о том, что в районе скоро могут проложить подземку.

«Если брать средние показатели, то добавочная стоимость в отдаленных локациях, где нет хорошей транспортной доступности, составляет 7-10%, а в некоторых случаях доходит и до 15%. Вариации достаточно индивидуальны в каждом случае», — рассказала порталу Novostroy.ru Юлия Зубарик.

Больше всего новых жилых комплексов сейчас реализуется в Хорошево-Мневниках. Здесь, к примеру, представлены ЖК «Серебряный парк» от застройщика «Инград», ЖК «Династия» Sezar Group, ЖК Freedom от «ДонСтрой» и ЖК Wellton Towers от «Крост Концерн». Пока здесь нет метрополитена, цены на жильё в среднем начинаются от 7 млн рублей.

Ощутимо более скудный выбор в Очаково-Матвеевском и Можайском районах. Из наиболее интересных можно выделить ЖК «Городские резиденции Spires» (Tekta Group), «О7» («Базис»), ЖК «Life-Кутузовский» («Пионер») и «Клубный дом «Концепт House» («Концепт-Инвест»)Квартиры в этих комплексах в среднем стоят также от 7 млн рублей.

Пока что ощутимого роста цен на жильё в этих районах не было, в некоторых случаях она даже продолжает снижаться. Однако до появления метрополитена в этих локациях ещё 5 лет. За это время девелоперы ещё не раз пересмотрят ценовую политику. Сама по себе БКЛ будет состоять из 31 станции, а общая длина путей составит почти 70 км. Это будет самая протяжённая линия метрополитена в мире. Сейчас уже работает один из её участков. Он открылся 26 февраля и протянулся от станции «Петровский Парк» до «Делового центра». Ввод в эксплуатацию большого кольца намечен на 2023 год.