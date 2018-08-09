Участие АРЛИФТ в международном форуме «Армия-2018»

Компания АРЛИФТ в этом году принимает участие в крупнейшем международном форуме, организованном Министерством Обороны Российской Федерации. На выставке будет представлена самая популярная модель крана — SPX527! Ждем вас!

С 21 по 26 августа на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» Московской области состоится «IV Международный военно-технический форум «Армия-2018».

В рамках мероприятий Форума «Армия-2018» предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

В форуме примут участие более 1500 российских предприятий и организаций, в том числе крупнейшие разработчики и производители вооружения и военной техники, которые покажут более 20 тысяч образцов продукции.

Впервые за свою историю компания АРЛИФТ принимает участие в форуме «Армия 2018». Хотя ранее, техника компании АРЛИФТ неоднократно была представлена на мероприятиях, организованных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ).

Как показывает наша более чем десятилетняя практика, применение мини-кранов и другой спайдер-техники АРЛИФТ на объектах военного назначения позволяет облегчить и ускорить решение большинства поставленных задач.

К таким задачам относятся:

— работы в стесненных условиях и замкнутых пространствах

— работы в техногенных условиях, где присутствие человека опасно

— демонтажно-разгрузочные работы

— возведение спутниковых систем

— строительство ангаров, комплексов, военных частей

— сборка наземной и воздушной техники

— монтаж аэротрубы, тира для проведения учебных мероприятий

Главным украшением на стенде нашей компании будет легендарный мини-кран SPX527CDH — самый универсальный и потому самый востребованный кран Jekko в России.

Мини-краны способны выполнять самые тяжелые задачи. В арсенале мини-кранов:

— управление с помощью ПДУ – позволяет контролировать перемещение груза с миллиметровой точностью

— возможность перевоза груза “на себе” весом до 2-ух тонн

— большая грузоподъемность на вылете стрелы

— глубина опускания груза до 140 м.

— система стабилизации и LMI – мини-кран начинает работы по манипуляции с грузом только после полной фиксации всех четырех лап. Система предусматривает предотвращение опрокидывания, отрыв аутригеров

— возможность работы от сети – работы можно выполнять в замкнутых помещениях, без специальной вентиляции

— встроенная интеллектуальная система – дает наглядную демонстрацию того, как работает кран на объекте. На экране, установленном на панели управления, мы можем видеть вылет стрелы и массу поднимаемого груза в данный момент времени

— вывод гидравлического привода на стрелу позволяет оснастить кран различными насадками: стекломанипулятор, граббер, гусёк, манипулятор для захвата цилиндрических грузов разных диаметров: газовые баллоны, торпеды, снаряды, ракеты весом до 300кг.

Этой технике «всё по плечу»

Наша команда с нетерпением будет ждать Вас на нашем стенде!

Мы будем располагаться на уличной экспозиции рядом с Павильоном D, номер стенда: 4O5.

Мы c удовольствием продемонстрируем вам возможности оборудования, поделимся новыми высокотехнологичными решениями и насладимся отличным мероприятием!