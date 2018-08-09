При отделки потолочных поверхностей часто используют гипсокартон. Одним из наиболее популярных решений является в потолок Армстронг, особенностью которого является отсутствие необходимости в отделке. Лицевая поверхность материала имеет декоративное покрытие.

Конструкция потолка предусматривает использование подвесной системы и декоративных панелей. Современный потолок армстронг (в любом падеже ) отличается относительной дешевизной, изысканным внешним видом и возможностью скрыть все коммуникации. Он обладает отличными влагостойкими и звукопоглощающими свойствами. На сегодняшний день рассматриваемые конструкции используется как нарицательное имя для потолочных систем.

Потолки Армстронг одними из первых появились на постсоветском пространстве среди потолочных систем такого типа. Среди конкурентов торговой марки необходимо отметить такие компании как Knauf ,Ecophon и OWA.

Монтаж потолка Армстронг

Монтажные работы осуществляется после разметки комнаты. Вначале устанавливаются легкий каркас из окрашенных профилей. Затем осуществляется установка минераловолокнистых плит, толщина которых составляет около 2 см. Термо звукоизоляционные плиты обеспечивает высокий уровень звукопоглощения. Размеры ячеек могут быть разными в зависимости от величины минерала волокнистых плит. В настоящее время используются прямоугольные квадратные плиты с размерами 600 x 600 мм или 600 x 1200 мм.

Термо звукоизоляционные плиты изготавливаются из глины, минеральной ваты и других неорганических элементов. Модули могут быть влагостойкими, ячеистыми, иметь другую текстуру. В классическом исполнении потолок Армстронг выполняется из белого цвета. Необходимо подчеркнуть, что благодаря наличию неорганических компонентов плиты обладают высокой устойчивостью к воздействию огня.

Преимущества потолочных систем Армстронг:

1. высокий уровень звукоизоляции;

2. простота сборки;

3. быстрый доступ ко всем коммуникациям, которые находятся в запотолочном пространстве;

4. простота замены поврежденных модулей;

5. широкий выбор эстетических вариантов;

6. высокие стандарты качества;

7. экологичность.

Потолочные модули Армстронг предназначены для всех типов помещений, температура в которых не опускается ниже 12 градусов. Максимальная влажность воздуха должна составлять не более 70%. Установка гипсокартонных потолков актуальна в любых комнатах жилых помещений, включая ванную и кухню.