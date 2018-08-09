Где используются строительные сетки

Для улучшения качества строительных работ используется соответствующие материалы. Одним из них является строительная сетка, используемая не только в строительном сегменте, но и сельском хозяйстве, дорожных работах, а также для упаковки товаров.

Современные производители выпускают различные виды сеток для ремонтных и строительных работ. Наибольшую популярность получили два вида материалов: изготовленные из стали из стекловолокна. Все виды строительных сеток используются для фасадных и внутренних работ, позволяя увеличить прочность конструкций. Например, армирование стеновых поверхностей и пола с помощью сеток позволяет повысить прочность, исключая возможность растрескивания. Ознакомиться с каталогом строительных сеток можно на сайте http://www.stroysetki.ru/ (в любом падеже ).

Строительные сетки: использование

Для наружных работ используются фасадные сетки, которые могут быть изготовлены из полиэтиленовых нитей, а также стали. Конструкция имеет плетение из узелков. Благодаря этому после обрезания или разрыва сетка сохраняет свои прочностные характеристики. Основная задача рассматриваемого материала заключается в защите отделочных материалов от физических воздействий и атмосферных осадков. Выбирать толщину сетки необходимо в зависимости от прочности, гибкости и других характеристик.

Для штукатурных работ также используется металлическая или пластиковая сетка. Выбор конструкции зависит от поверхности, в том числе и кривизны. Сетки для штукатурных работ позволяют укрепить штукатурку и в течение долгого времени сохранить вид стены. Также строительные сетки предназначенные для армирования бетона, стяжки полов. Функция заключается в том, чтобы защитить поверхность от растрескивания. При выборе материала необходимо выбрать надежного производителя, который гарантирует безупречное качество. Сетка-рабица также относится к рассматриваемому виду строительных материалов. Она используется для создания ограждений. Повсеместно применяются и садовые сетки, выполняющие декоративные функции, а также обеспечивающие защиту урожая от грызунов и вредителей. Отдельно используются сетки для улавливания. Они обеспечивают безопасность строителей при выполнении высотных работ, предотвращая несчастные случаи при падении. Такие конструкции монтируются на специальные леса или опоры.

На сегодняшний день чаще всего применяются строительные сетки из полиэтиленовых нитей. Они отличаются прочностью, эстетичностью, долговечностью и универсальностью. Приобрести такие конструкции можно непосредственно у производителя на сайте stroysetki.ru.