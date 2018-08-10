Сферы применения и особенности покупки бетона

Несмотря на обилие строительных материалов, которыми заполнен рынок, некоторая продукция не теряет своей актуальности. Так происходит, если товар универсален и не имеет аналогов. К таким веществам относится и бетон. Вам нужно построить фундамент солидной крепости? Или наоборот залить раствор в небольшие формы, чтобы сделать столешницу, вазу, тротуарную плитку? Бетон к вашим услугам. Ни одно строительство не состоялось бы без этого уникального материала.

Сейчас бетон так хорош в изготовлении (благодаря новейшим технологиям), что его ставят вровень с гранитом или мрамором. Однако у этого материала есть преимущество перед величественным природным камнем. Он сделан из известных всем материалов и в отличие от камней натурального происхождения нерадиоактивен.

Особенности материала и правила покупки

Самое важное качество бетонной смеси – это ее способность превращения в искусственный камень. Именно это качество раствора незаменимо в сфере закладки фундамента. Чтобы правильно подобрать марку продукции, нужно учесть тип подземного сооружения и цоколя, будет ли при строительстве заложен подвальный этаж. Также обязательно во внимание принимается примерная (но с запасом) или же точно определенная нагрузка на закладываемый фундамент, плюс геологические особенности участка.

Если вам нужно купить бетон в Подольске, обратитесь на завод «Стройнеруд».Тогда доставка товара будет осуществлена в кратчайшие сроки и за умеренную цену.

Когда вы смотрите на прайс-лист какой-либо компании, которая специализируется на производстве бетона, то там указана марка стройматериала, класс прочности, а в скобках наполнитель (гравий, гранит). Чаще всего потребители выбирают разновидность товарного бетона М200. Он применяется:

при заливке фундаментов;

для лестничных перекрытий;

в процессе стяжки пола;

для заливки дорожек (садовых, подъездных и т.д.).

Бетонный раствор универсален. Он идеально подходит для постройки практически любых строительных объектов. Поэтому независимо от того, что вам предстоит – реализовать возведение жилого квартала или просто залить фундамент для летнего душа – без этой строительной смеси не обойтись. Конечно, бетон можно приготовить самостоятельно. Многие так и поступают. Но стоит помнить, что приготовление раствора – нелегкий процесс, требующий не только кропотливого труда, но и знаний, навыков, умений. Если вы не уверены, что сможете сделать все правильно или же у вас на это нет ни времени, ни желания, обратитесь к профессионалам.

По материалам сайта http://beton50.com/