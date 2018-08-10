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10 Август, 2018


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Компания «Лазер Гуру»

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в: Новости компаний
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Компания «Лазер Гуру» занимается реализацией лазерных и сварочных станков, маркировщиков, резаков и других видов специализированного оборудования для предприятий.

Компания тесно сотрудничает с крупнейшими производителями лазерного оборудования. Вся продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам качества. Кроме оборудования, заинтересованные лица смогут приобрести комплектующие и расходные материалы. Также компания осуществляет:

пусконаладочные работы;
диагностику оборудования и устранение сбоев;
постгарантийное обслуживание;
обучение персонала.

Ознакомиться подробнее с каталогом лазерного оборудования можно непосредственно на сайте компании «Лазер Гуру». Также детали можно уточнить по номеру телефона 8 800 511 00 95. Звонки по Российской Федерации осуществляются бесплатно.

Каталог компании «Лазер Гуру»

Покупателям предлагается оборудование для лазерной сварки, плазменной резки, ударные маркираторы, станки для резки металлов и неметаллических изделий, универсальные резаки, гроверы, маркеры и фрезерные станки ЧПУ. Например, в разделе «станки лазерной резки металла» можно приобрести волоконный лазер SEKIRUS P0302-2513S. Оборудование обладает мощностью 500 Вт и предназначено для резкий металла. Волоконное устройство позволяет разрезать углеродистую сталь толщиной до 6 мм. Если требуется резка нержавеющей стали, то максимальная толщина металла не должна превышать 3 мм. Оборудование оснащено серводвигателем «Дельта» и направляющей HIWIN ( Тайвань). Потенциальным клиентам гарантируется доставка, пуско-наладочные работы, обучение и сервис оборудования.

Доставка осуществляется по территории Российской Федерации, а также в Казахстан и Беларусь. Срок доставки составляет до 2 месяцев. Всё оборудование находится на гарантии. Потенциальным клиентам обеспечиваются профессиональные консультации на всех этапах сотрудничества. Также профессиональные сотрудники готовы оказать помощь при выборе лазерного оборудования.

Также на официальном сайте компании moscow.lasergu.ru можно заказать услуги по маркировке, гравировки и лазерной резки на различных поверхностях. Клиентам гарантируется высококлассный сервис, безупречное выполнение работ любой сложности, высокая точность и скорость. Компания находится в городе Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 112/2.

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