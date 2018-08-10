Фундамент для дома

Одно из основных требований к любому дому – его долговечность, он должен он должен долго радовать своих владельцев уютом и комфортом, не требуя вложений в капитальный ремонт. Самой же главной опасностью для дома является усадка, из-за которой в несущих конструкциях возникают напряжения, вызванная неравномерным смещением под воздействием собственного веса. Чтобы этого избежать, под каждый дом нужно сначала подвести фундамент.

Предназначение фундамента для дома – в создании надёжного основания, которое предотвратит усадку дома. Он является своеобразной подушкой, которая держит дом на грунте, каким бы он ни был. Фундамент делается в зависимости от вида грунта и его состояния на участке строительства. Выбор фундамента зависит от конструкции возводимого дома и вида грунта на участке, а от правильности сделанного выбора будет зависеть надёжность и прочность дома.

Среди множества видов фундаментов некоторые пользуются большей популярностью, чем остальные.

• Ленточный фундамент. Очень часто используется в частном строительстве, представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, идущую под внешними и внутренними. Это надёжный фундамент, который может легко выдержать вес каменных, кирпичных, блочных домов. Такой фундамент требует значительных земляных работ и большого расхода бетона. При его использовании можно оборудовать подвалы и цокольные этажи, для этого фундамент углубляется на высоту помещения.

• Сборный ленточный фундамент. Делается по тому же принципу, но вместо бетона используются готовые заводские бетонные блоки. Их укладывают в заранее вырытую траншею, связывая между собой, и заполняют все швы бетоном. Это очень прочный и долговечный фундамент, но его конструкция ограничена длиной отдельных блоков. Также нельзя будет оборудовать подвал, через швы рано или поздно станет просачиваться вода.

• Полнозаглублённый ленточный фундамент. Представляет собой армированную конструкцию, которая опускается на глубину ниже точки промерзания. Выдерживает многоэтажный дом, можно построить цокольный этаж или подвал.

• Столбчатые фундаменты. Для него в почву углубляют столбы из различных материалов. Такой фундамент можно ставить на неровном ландшафте, выравнивая уровень степенью заглубления. Используются для строительства каркасных и деревянных домов. При этом такой фундамент позволяет сэкономить на материалах.