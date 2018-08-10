При выполнении сельскохозяйственных работ используется большое количество разнообразного оборудования и приспособлений, которые значительно облегчают труд. Среди множества техники некоторая используется для выполнения очень объёмных задач, которые без автоматизации оказались бы гораздо более затруднительными.

К такой технике относится и универсальная самоходная косилка, которая выполняет одну из самых важных функций – с её помощью убирается урожай. Самоходная косилка предназначена для уборки всех выращиваемых культур. Использование самоходной косилки имеет множество положительных сторон.

• Процесс уборки можно значительно ускорить, использовав для этого самоходную установку. Время, затраченное на уборку урожая, можно значительно уменьшить, освободив его для других насущных дел.

• На уборку тратится значительно меньше сил.

• Самоходная косилка укомплектована быстросменными жатками, которые могут быть заменены буквально за несколько минут.

• При использовании универсальной самоходной косилки можно при необходимости менять режим уборки, меняя между собой жатки. Использование жаток с ленточным транспортёром и жаток со шнековым транспортёром позволяет убирать как урожай зерновых, так и кормовые культуры.

• Работа самоходной косилки автоматизирована благодаря синхронизации скорости движения косилки со скоростью работы привода мотовила и жатки.

• Клиренс самоходной косилки составляет более 114 сантиметров, поэтому с её помощью можно убирать культуры с высокими стеблями.

Использование универсальной самоходной косилки может очень сильно помочь при работе в большом хозяйстве, где имеются большие площади, которые необходимо убрать. Особенно, если косилку модернизировать. Косилка полностью совместима с системой AutoTrac, которая позволяет полностью автоматизировать процесс уборки. Она состоит из нескольких компонентов, устанавливаемых как дополнительное оборудование в самоходную косилку. Это оборудование служит для точного позиционирования косилки на поле, управляя ею при помощи специального привода, устанавливаемого как дополнительное рулевое управление.

Используя достижения современной техники, можно модернизировать и автоматизировать некоторые операции, занимающие немало времени. В комплексе всё это экономит много сил, времен и денег, которые могут быть пущены на реализацию других проектов.