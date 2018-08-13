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13 Август, 2018


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Росреестр Ленобласти в очередной раз сократил сроки для бизнеса

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Дата:
в: Новости компаний
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Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает о возможности получения государственных услуг Росреестра юридическим лицам через бизнес офисы ГБУ ЛО «МФЦ».

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Фото: pixabay.com

В очередной раз в целях улучшения инвестиционного климата Ленинградской области приказом Управления Росреестра по Ленинградской области сокращены сроки по некоторым регистрационным действиям по государственной регистрации прав на недвижимое имущество в ГБУ ЛО Бизнес-окно ЦОУ «Кингисеппский» по заявлениям от юридических лиц до 6 рабочих дней.

Сроки регистрации, по поступившим от юридических лиц в бизнес офисы ГБУ ЛО «МФЦ» расположенные на территории Ленинградской области, по месту нахождения объекта недвижимости, составляют:

— 7 рабочих дней в бизнес-офисах ГБУ ЛО «МФЦ» во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.

— 6 рабочих дней в бизнес-офисах ГБУ ЛО «МФЦ» в Кингисеппском, Тихвинском и Киришском районах.

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