Мурино и Кудрово обзаведутся новыми транспортными путями

Метро в Кудрово появится не раньше 2025 года, и власти пытаются наладить транспортную ситуацию. Так, Правительство Ленинградской области подало запрос в Федеральное дорожное агентство о технических условиях строительства дороги, связывающей Мурманское шоссе и Кудрово. Новый транспортный участок свяжет ТПУ с жилыми кварталы Кудрово, магазином IKEA и федеральной трассой. По задумке, это облегчит транспортную ситуацию в районе.

В строительстве новой магистрали заинтересованы не только власти и жители города. Проект будет реализован совместно со шведской компанией IKEA. Она готова вложить в него до семисот миллионов рублей. Дорога будет бесплатной, так что прямой финансовой выгоды шведы не получат. Их инициатива связана прежде всего с тем, что по новой развязке будет проще добираться до ТРК «МЕГА Дыбенко». Подписание соглашения между IKEA и администрацией Ленобласти намечено на октябрь. По заказу IKEA разработают территорию развязки, после — будет составлен план, и по итогу назовут конечную стоимость проекта.

Дорожной ситуацией в Мурино озаботились власти Петербурга. Здесь планируется сразу несколько проектов, которые призваны наладить дорожную ситуацию в районе. В 2021-2022 новый отрезок Северного проспекта будет построен от улицы Руставели до Шафировского проспекта. На пересечении Северного и Руставели также появится развязка. До 2024 года построят продолжение Васнецовского проспекта. Кроме того, планируется реконструировать перекресток Пискаревского проспекта с Муринской дорогой. Средства на все эти проекты за исключением последнего выделяет городской бюджет. Финансирование строительства на Муринской дороге рассматривает компания ЛСР, которая возводит на этом участке жилой комплекс «Новая Охта».

На транспортные трудности жалуются жители новостроек в районе улиц Школьной и Садовой. Тут располагаются несколько крупных жилых комплексов, в том числе ЖК «Новое Мурино». Здесь был незаконно заасфальтирован временный проезд к Муринской дороге. Это провоцирует серьезные заторы, угрожает безопасности и мешает строительству школы на этом участке. Частично проблема решится, когда в декабре 2018 отремонтируют Токсовский тоннель: автомобилисты этого района смогут прокладывать свой путь к центру Петербурга через него. Помимо этого, чиновники решают вопрос о прокладке новой улицы к ЖК «Новое Мурино».

Все эти меры принимаются в рамках Концепции агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, окончание которой рассчитано до 2030 года с перспективой продления до 2050.