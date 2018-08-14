Аккумуляторная пила для сада Greenworks: особенности, преимущества

На даче, на придомовом участке то и дело возникает необходимость распилить доски, брёвна, брус, прочую древесину. Выехали на природу, и тут нужно сделать запас дров для костра, обустроить лагерь.

Если потребность в пиле возникает достаточно регулярно, от ножовки или простой двуручки проку будет не много. Без хорошей цепной пилы тут не обойтись. Цепные пилы — и электрическая, и бензиновая, и аккумуляторная – все по-своему хороши. Нужно только учесть условия, в которых чаще всего придётся их использовать.

Электрическая – понятно – привязана к источнику электропитания, к тому же, возможности некоторых манипуляций будут ограничены электропроводом. Но зато это более экономичный вариант. Бензиновая пила маневреннее и мобильнее, однако требует постоянной заправки бензином и маслом.

Электрические пилы довольно экономичны, а бензиновые модели мобильны. Оба эти достоинства совмещены в аккумуляторных пилах, хотя они пока и не добились особого расположения мастеровитых людей.

Все инструменты, снабженные двигателем, делятся на три категории: бытового назначения, полупрофессиональные и профессиональные. От категории зависит возможность непрерывной эксплуатации, мощность и, конечно же, цена. Ресурс самых недорогих пил рассчитан на производство разовых, кратковременных работ бытового характера. Полупрофессиональные модели обойдутся подороже, но их мощности хватит, например, на небольшое строительство или длительное пиление дров. Самая дорогая категория инструмента — профессиональная, рассчитана на многочасовые работы, в условиях экстремальных температур и осадков.

Если возникла необходимость покупки пилы и выбор сделан в пользу аккумуляторной модели, стоит оценить предстоящие объемы работ и частоту применения. Для разовых работ на даче и в саду бывает достаточно пилы бытового назначения. Когда есть вероятность длительной нагрузки на механизм, для применения в загородном доме или деревне, предпочтительней полупрофессиональная категория.

При выборе аккумуляторной пилы также следует обратить внимание на емкость заряжаемой батареи. От этого параметра напрямую зависит мощность и длительность работы инструмента без дополнительной подзарядки. Комплектуются аккумуляторные инструменты зачастую двумя батареями. При эксплуатации пилы не стоит забывать о своевременной заточке цепи и её смазке маслом, рекомендованным производителем.