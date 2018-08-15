Какие бывают заборы – стандартный вопрос, которым часто задаются владельцы частных домов, желающие сменить или выполнить устройство нового ограждения своего жилья. Количество возможных вариантов, активно предлагаемых сегодня на рынке, чрезвычайно велико. Разобраться в таком многообразии и выбрать наиболее подходящий вариант далеко не просто. Тем не менее, это вполне возможно, если знать и учитывать плюсы и минусы каждого из используемых видов забора.

Какие бывают заборы и ограждения? Фото примеры

Отвечая на вопрос, какие бывают заборы, фото и краткие описания особенностей конструкции следует рассматривать в первую очередь. Другим важным параметром выступает материал изготовления. Сегодня наиболее часто используются следующие виды ограждений.

Плетень

Самый дешевый и натуральный вариант изгороди. Плюсы использования – дешевизна и оригинальный вид. Какие-то другие достоинства выделить крайне сложно. К числу недостатком можно отнести недолговечность и непрочность, а также минимальный уровень обеспечиваемой защиты.

Штакетник

Представляет собой забор, конструкция которого состоит из нешироких деревянных реек. Относительно широкая популярность штакетника объясняется рядом достоинств, главными из которых являются низкая стоимость изготовления и возможность самостоятельного монтажа.

К недостаткам этого вида ограждения справедливо причисляют недолговечность, низкие прочностные и защитные параметры, а также необходимость регулярного ремонта. Учитывая сказанное, становится понятным, почему штакетник используется, главным образом, при ограждении дачных и сезонных построек.

Кирпичный или каменный забор

В числе популярных ответов на вопрос, какие бывают виды заборов, обязательно входит ограждение из кирпича. Это первый вариант конструкции, который с полным правом можно назвать основательным, прочным и долговечным. Однако, наряду с очевидными плюсами, кирпичный забор имеет и несколько минусов, в частности:

серьезный уровень трудозатрат, необходимых для его возведения;

необходимость приглашения профессионалов, так как добиться нужного качества кладки самостоятельно достаточно проблематично;

большой вес конструкции ограждения, требующий устройства массивного фундамента;

немалая стоимость качественного лицевого кирпича.

Бетонный забор

По большинству параметров уступает кирпичному ограждению, превосходя его только по скорости монтажа, а также обладая более низкой ценой. Однако, заметно уступает по эстетическим параметрам, поэтому для частных домов бетонный забор применяется нечасто.

Профнастил

Главное преимущество подобного ограждения – доступная стоимость в сочетании с высокой скоростью монтажа. Однако, забор из профнастила обладает и несколькими существенными недостатками. Наиболее весомые из них таковы:

высокая парусность, требующая дополнительных расходов на надежную фиксацию профлиста к несущим конструкциям;

непритязательный внешний вид ограждения. Для создания стильного дизайна требуется использовать дорогой профлист с полимерным покрытием, что сводит к минимуму один из главных плюсов этого варианта забора;

недостаточная механическая прочность. Конечно же, целостность профнастила сложно повредить, тем не менее, достаточно просто нарушить правильность формы расположения листа, что ведет к резкому ухудшению внешнего вида ограждения.

Сетка-рабица

Бюджетный вариант забора, о высоких эксплуатационных характеристиках которого говорить попросту нет смысла. Применяется только в том случае, когда на более качественное, надежное и прочное ограждение у владельца нет денежных средств.

Кованый и сварной забор

Сегодня большая часть поисковиков при ответе на запрос «какие виды заборов бывают фото», в первую очередь выдает изображения кованых или сварных ограждений. Причины этого очевидны – именно эти разновидности заборов являются наиболее стильными и красивыми, сочетая с эстетичностью впечатляющие эксплуатационные характеристики. Главное при выборе этого варианта ограждения – серьезно подойти к поиску компании-производителя. Обратите внимание на эти сайты https://zaborgost.ru/sekcionnye-zabory/svarnye и https://zaborgost.ru/sekcionnye-zabory/kovanye здесь вы найдете сварные и кованые заборы наилучшего качество по оптимальным ценам.

Правильный выбор ограждения от завода ЗаборГОСТ

В число лидеров отечественного рынка производителей металлических заборов входит компания «Забор Гост». Продукция предприятия, которая изготавливается в собственных цехах, оснащенных высокоточным оборудованием, известна высоким качеством, разумной ценой и продуманным до мелочей дизайном. Другими преимуществами сотрудничества с предприятием выступают:

предоставление полного комплекса сопутствующих работ, включая доставки ограждений на объект и выполнение монтажа;

уникальный онлайн-сервис, позволяющий рассчитать стоимость забора с учетом параметров, интересующих потенциального покупателя;

высокий уровень обслуживания, дополняющий качество продукции. В результате, значительная часть клиентов становится постоянными заказчиками;

предоставление бесплатных консультаций и помощи при подборе подходящего вида ограждения.

Более детальную информацию о предлагаемых услугах, реализуемой продукции и возможных вариантах сотрудничества можно найти на сайте предприятия по адресу https://zaborgost.ru