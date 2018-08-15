Камеры наблюдения

Видеонаблюдение давно стало обычным инструментом, позволяющим обеспечить надлежащую безопасность. Его можно встретить в магазинах, торговых центрах, банках и даже в частных домах.

Видеонаблюдение монтируется в двух случаях – когда нужно держать под постоянным наблюдением в режиме онлайн какие-то помещения, или же чтобы получить архив видеозаписей, в котором без труда можно будет найти нужную. И в том, и в другом случае необходимо для начала выбрать подходящее оборудование.

Чтобы от видеонаблюдения максимальную пользу, его нужно правильно спланировать. Начинается же всё с камер https://www.sec-group.ru/videonabljudenie/videokamery/. На сегодняшний день с камеры видеонаблюдения можно получить высококачественное видео. Видеосигнал с помощью проводки передаётся на видеорегистратор, который его может записывать в соответствии с установленными в нём настройками. Камеры устанавливаются в критических местах, чтобы получить либо картинку конкретного места, либо чтобы получить максимальный охват помещения. В последнем случае это делается для контроля за каждым уголком помещения, для этого камеры устанавливаются так, чтобы углы обзора перекрывались, и не оставалось при этом мёртвых зон.

Если в помещении нет необходимости вести ночную съёмку, устанавливаются камеры без ИК-подсветки. Если запись должна вестись круглосуточно, то без ИК-подсветки не обойтись. Улица также является объектом для видеонаблюдения, чаще всего это пространство перед входной дверью, на парковке или перед выставленным оборудованием, например, перед банкоматом. Для улицы используют защищённую от влаги камеру в антивандальном корпусе и с ИК-подсветкой. В некоторых местах устанавливают поворотные камеры, имеющие управление. Их можно поворачивать в нужную сторону.

Камеры не являются универсальными, у камер каждого типа есть свои особенности. Например, IP-камеры очень удобны для монтажа, для них не нужно тянуть отдельную сеть, они могут быть подключены к локальной сети. Они обеспечивают картинку хорошего качества в цифровом формате. Но их нельзя устанавливать в точки, где требуется видеонаблюдение вживую – полученный от IP-камеры сигнал идёт с небольшим запаздыванием, что не позволит в случае возникновения нештатной ситуации отреагировать вовремя. Это не зависит от качества камеры или её цены, это конструктивная особенность, которую нужно учитывать при монтаже.