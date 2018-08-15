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15 Август, 2018


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Теплица из поликарбоната

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в: Новости компаний
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Теплица в собственном хозяйстве всегда ценилась превыше всего. Когда на открытом грунте еще холодно и периодически возникают заморозки, в теплице уже вовсю зеленеет рассада. Свойства теплицы и все даваемые ею блага трудно переоценить.
Теплица используется, чтобы предохранить созревающий урождай от воздействия неблагоприятных атмосферных условий. Она с одинаковым успехом спасает и от холода, и от жары. Если раньше, чтобы поставить теплицу, шли на всевозможные ухищрения с деревянными каркасами и полиэтиленовой плёнкой, то теперь всё стало гораздо проще.
Современная теплица из поликарбоната представляет собой высокотехнологичное быстровозводимое строение, значительно превышающее по качеству и надёжности всё, что может быть изготовлено самостоятельно в кустарных условиях.

• Каркас. Каркас изготавливается стальной трубы и стального профиля. Поэтому такой теплице не страшны любые перипетии существования на сельскохозяйственном участке. Она не боится ударов и возможных больших нагрузок. Каркас покрыт прочным полимерным защитным покрытием, которое может успешно противостоять любым атмосферным воздействиям – дождю, снегу, яркому солнцу и температурным перепадам.

• Покрытие из поликарбоната является гораздо лучшим вариантом, чем полиэтиленовая плёнка. Оно более надёжное, не бьётся, его нельзя случайно проткнуть или порезать. Поликарбонат не боится перепадов температур, поэтому сможет прослужить много сезонов.
• Теплица имеет форму ангара, поэтому на её крыше не будут задерживаться никакие осадки, ни снег, ни дождь.
• У теплицы имеется защитный слой, который предохраняет её содержимое от воздействия ультрафиолетового излучения. Это очень поможет летом, защищая от палящего солнца.
• Теплица снабжена окнами, с помощью которых можно регулировать микроклимат внутри неё.
• При необходимости теплицу можно увеличить в размерах, используя дополнительные секции по два метра длиной.

Теплица представляет собой быстровозводимую конструкцию, которая собирается как конструктор из отдельных блоков. Её сборка не займёт много времени, а результат сможет превзойти все ожидания. Используя создаваемый теплицей микроклимат, можно значительно увеличить урожайность выращиваемых культур. При этом всё, что будет расти внутри неё, наверняка принесёт свои плоды, имея хорошую защиту от капризов погоды.

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