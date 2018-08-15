На смену классическим материалам, используемым для изготовления окон, давно пришли новые, позволяющие получить более удобную и комфортную конструкцию. Поэтому окна стали пользоваться большим спросом – все хотят установить себе конструкцию, которая прослужит долгое время.

Одним из самых доступных вариантов являются пластиковые окна. В отличие от старых конструкций эти окна выполняются из современного полимера – поливинилхлорида. По сравнению с классическим деревом он имеет несколько очень важных преимуществ. Прежде всего полимер не боится воздействия атмосферных условий, ему не страшны палящее солнце, дождь, снег или ветер. Он не окисляется и не начинает разрушаться под агрессивным воздействием погоды. В отличие от дерева поливинилхлорид не нуждается в дополнительной защите в виде защитных лакокрасочных покрытий.

Изготовление окон позволяет получить окна необходимых размеров, которые идеально впишутся в оконный проём. Для этого окна замеряют специалисты, после чего они изготавливаются в соответствии с полученными размерами. Такое окно не нужно будет подгонять.

Пластиковые окна имеют несколько конструктивных особенностей, которые делают такое решение очень привлекательным. Прежде всего это небольшой вес конструкции – рама и створки делаются не сплошными, а полыми. Внутренние полости разделены перегородками, между которыми только воздушные камеры. Благодаря такой конструкции достигается хорошая теплоизоляция – несколько воздушных камер и уменьшение мостков холода значительно уменьшают теплопроводность.

Вместо стандартных одинарных стёкол используются стеклопакеты, в которых между двумя стёклами остаётся воздушная прослойка, выполняющая роль теплоизоляции и защиты от шума снаружи. Для обеспечения герметичности в окнах используют прокладки из специальной резины, которая не боится длительного воздействия воды, холода, жары или перепадов температур. Вместе всё собирается при помощи металлической фурнитуры. От её качества и от качества крепления будет зависеть долговечность окон.

Кроме пластика в качестве материала для окон используется и алюминий. Конструкции из него получаются более жесткие и крепкие, поэтому алюминиевые окна получили гораздо большее распространение в офисных и производственных зданиях, где они выдержат гораздо дольше, чем окна, изготовленные из пластика.