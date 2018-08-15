Строительные работы состоят и многих этапов, каждый из которых делает дом более прочным, удобным или красивым. Самыми последними выполняются отделочные работы, назначение которых – придать дому красивый законченный вид. Отделочные работы ведутся как изнутри, так и снаружи, и фасадные работы не менее важны, чем внутренние.

Фасадные работы позволяют сделать дом более красивым и увеличить защитные свойства внешних стен, которые с отделкой будут дольше и успешнее сопротивляться жестким погодным условиям. Среди всех прочих материалов очень часто используют сайдинг.

Сайдинг для дома представляет собой декоративное покрытие, которым обшивается фасад здания. Существует несколько видов сайдинга, обладающих каждый собственными преимуществами. Каждый из вариантов сайдинга имеет свои тонкости монтажа.

Виниловый сайдинг. Он изготовлен из поливинилхлорида, выпускается в виде панелей определённых размеров. На сайдинге оставлены отверстия для крепления. Сайдинг крепится внахлёст, поэтому он хорошо защищает стены от всех атмосферных осадков. Использование винилового сайдинга имеет свои плюсы. Прежде всего это цена, он гораздо дешевле других вариантов. Этот материал сможет долго продержаться, так как он не подвержен коррозии и разрушению от воздействия неблагоприятных атмосферных условий. Его легко монтировать, даже не имея большого опыта, в результате получается достаточно прочная конструкция. Материал, из которого он изготовлен, также не подвержен воздействию ультрафиолета, поэтому не выгорает на солнце. Но пластик остаётся пластиком, поэтому с фасадом нужно быть аккуратнее – его можно проломить достаточно сильным ударом.

Металлический сайдинг. Конструкцию имеет такую же, как и виниловый сайдинг, только изготовлен он из оцинкованной стали. Сталь придаёт ему лучшие свойства, чем у винила – он более устойчив по отношению к нагрузкам и обеспечивает больший срок эксплуатации. Для защиты от коррозии и остальных вредных воздействий его покрывают слоем полимера. Благодаря использованию такой технологии ему можно придать самый разнообразный вид.

Фасадные панели. Они представляют собой сэндвич из основы и верхнего декоративного покрытия. При помощи фасадных панелей можно имитировать структуру любого строительного материала – дерева, кирпича, камня. За фасадными панелями легко ухаживать, их нужно просто раз в год мыть с моющим средством.