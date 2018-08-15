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15 Август, 2018


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Кухни на заказ

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в: Новости компаний
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Кухня является одним из самых важных помещений в доме. Она должна объединять в себе сразу несколько качеств – быть красивой, уютной и функциональной. Это место, где можно и приготовить, и отдохнуть за чашкой чая. Поэтому выбору кухни уделяется много внимания, но при этом редко находится кухня, которая сможет полностью удовлетворить все запросы хозяина, и приходится с чем-то мириться. Чтобы не идти на компромиссы между удобством, функциональностью и внешним видом, кухню можно изготовить на заказ.
Изготовление кухни на заказ имеет целый ряд преимуществ.

• Кухня будет именно той конфигурации, которая необходима. Здесь можно учесть нужное количество кухонных поверхностей, число шкафов и тумб.
• Можно явно указать, из какого материала делать кухню. При этом не нужно будет выбирать кухню среди доступных моделей, изготовленных из нужного материала.
• Дизайн кухни можно спроектировать самостоятельно. Это особенно подойдёт тем, у кого уже имеется готовое оформление, в которое кухню нужно вписать. При этом не нужно выбирать дизайн, максимально приближённый к необходимому. Можно создать тот, который идеально подойдёт к уже имеющемуся интерьеру.
• Можно самостоятельно выбрать всю фурнитуру. Если кого-то не устраивают дверные ручки определённой формы, то можно остановить выбор на нужной форме. Можно самостоятельно выбрать всё, вплоть до цвета ленты для торца столешницы.

Перед созданием проекта нужно заранее определиться с несколькими важными вопросами. Самый основной из них – конфигурация кухни. Всё зависит от расположения мойки и газовой плиты. Их можно оставить там, где они стоят, а кухню вписать в окружающее пространство, или же их можно перенести в нужное место, создав кухню с чистого листа. В любом случае, перед планированием кухни следует произвести её замеры. Для этого с точностью до миллиметра обмеряется вся кухня. При этом учитывается расположение окон, мойки, кухонной плиты и возможных стенных проёмов, если они есть. Все замеры делаются с учетом плинтусов, которые могут помешать установке мебели.

После этого нужно определиться с количеством шкафов и столов. Их должно быть достаточно, чтобы разместить в них всю кухонную утварь, но не слишком много, чтобы не загромождать помещение. Отдельное внимание – поверхностям для готовки, их должно быть достаточно для комфортной готовки. Кухня должна быть распланирована таким образом, чтобы обеспечивать максимальное удобство при готовке.

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