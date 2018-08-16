Как построить дом из бруса

Натуральная древесина — это идеальный материал для строительства дома. Именно брус является одним из наиболее экономичных, экологичных и, как следствие, выгодных материалов для малоэтажного строительства.

Возведение дома из бруса профессиональными специалистами позволяет добиться высоких теплоизоляционных характеристик. Кроме того, сооружение не нуждается в дополнительной отделке. Вполне очевидно, что даже древесина обладает определенными недостатками. В отличие от кирпича она подвержена атмосферным воздействиям, деформациям и воздействию микроорганизмов. Но этих недостатков можно избежать в том случае, если будут соблюдаться все технологические требования, пишет источник.

От строительство фундамента до заполнения проемов

В процессе возведения брусовых домов используются облегченные фундаменты. Это немаловажное достоинство, позволяющее будущему владельцу существенно сэкономить. В рассматриваемом случае может использоваться монолитная плита, а также свайно винтовой или ленточный фундамент. Основа дома закладывает на основании геологических исследований. Выбор фундамента зависит от следующих параметров:

1. расположение водоносного горизонта;

2. тип грунта;

3. ландшафт территории.

Например, если дом из бруса возводится на песчаных грунтах, то можно использовать ленточный фундамент, который считается одним из наиболее бюджетных материалов.

В процессе сборки стен используется несколько методик. Концы бруса могут выступать за периметр здания или же соединяться без остатка. Оба варианта подходит для любых сооружений, но выбор зависит непосредственно от архитектурной концепции. Горизонтальные щели закрываются паклей, войлоком и другими современными материалами. Например, для заполнения горизонтальных зазоров в последнее время часто используется льноджутовое полотно.

Для обеспечения хорошей теплоизоляции рекомендуется монтировать двухслойные полы. Во-первых, они защитят помещения от холода. Во-вторых, обеспечат минимальный уровень ударного шума.

На завершающем этапе монтируется чистый пол. После того как сооружение даст усадку осуществляется монтаж дверей и окон. С целью предотвращения деформации используются специальные стойки из бруса, монтируемые по краям проемов. Для внешней отделки предусмотрено несколько вариантов. Наиболее бюджетным считается обработка древесины специальным составом, защищающими от повышенного уровня влажности. Состав может иметь темный цвет, что обеспечит сооружению эстетический внешний вид.