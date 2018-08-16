Поисковики продолжат работы на землях будущего кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике «Южный»

На территории города-спутника «Южный» поисковыми отрядами обследованы 22 га

Поисковые отряды завершили первый из намеченных на этот год этапов работ на территории города-спутника «Южный». Поисковики отряда «Ингрия», действующего при институте истории Санкт-Петербургского государственного университета, продолжили поиск останков солдат, погибших в боях Великой Отечественной войны.

Весной и летом 2018 года они обследовали 22 га. Работы велись на территории будущего кампуса ИТМО «Хайпарк». Объект будет построен в городе-спутнике «Южный» и станет якорным проектом по развитию данной локации. Кампус возведут в городе-спутнике первым или одним из первых, поэтому в настоящее время именно эту территорию нужно обследовать на предмет непогребенных останков солдат или незарегистрованных захоронений.

По словам командира отряда, доцента института истории СПбГУ Евгения Ильина, на обследованных землях находилось много частей послевоенной сельскохозяйственной техники, о войне напоминали лишь несколько стрелянных снарядов и немногочисленные осколки. Останков солдат поисковики пока не обнаружили. Евгений Ильин считает, что крупных захоронений на этом участке, скорее всего, обнаружено не будет, в сентябре 41-го бои были скоротечными, а зимой 44-го погибших солдат собирали и хоронили, не оставляя на полях сражений.

«Мы должны обследовать всю территорию застройки до ее освоения и убедиться, что останков солдат там нет. Тем более, что несколько лет назад мы уже нашли нескольких бойцов на таких же полях и перезахоронили их рядом с мемориалом в Кондакопшино. Полагаю, что любой строитель должен обследовать территорию до начала ее освоения – нельзя повторять ошибки, когда о поисковых работах вспоминают лишь после того, как экскаватор наткнется на кости», — пояснил Евгений Ильин.

С ним согласен генеральный директор ООО «Город-спутник «Южный» Сергей Хромов. «Мы начали проект по обследованию территории будущего города-спутника еще в 2013 году. Сначала подняли все архивы, потом перешли к полевым изысканиям. Эти работы согласованы с Администрацией Пушкинского района и планомерно продолжаются, со временем поисковики обследуют всю территорию Южного», — подчеркивает он.

В этом году поисковые работы продлятся до декабря, за это время «Ингрия» планирует исследовать более 100 га. Работы проводятся под эгидой Санкт-Петербургского регионального отделения ООД «Поисковое Движение России» поисковым отрядом «Ингрия» в сотрудничестве с компанией ООО «Город-спутник «Южный».

Напомним, проект закона с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях и в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» размещен 16 августа на портале проектов нормативных правовых актов. Министерство экономического развития (МЭР) предлагает штрафовать собственников и арендаторов земли, которые нашли на ней воинские захоронения и умолчали об этом. Наказывать хотят и застройщиков, которые продолжают работы в местах обнаружения останков или же препятствуют их поиску и перезахоронению.

Документ предлагает ограничить использование участков, входящих «в состав территорий боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Перечни территорий, на которых обнаружены непогребенные останки «погибших при защите Отечества», будут утверждать местные власти при содействии Министерства обороны.