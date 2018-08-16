Практические советы по выбору обоев: нестандартные дизайнерские решения

Отделка стен играет особую, ключевую роль в создании интерьера. Особенно популярна традиционная отделка стен обоями.

Но многообразие и широта ассортимента на рынке, призванная удовлетворить запросы самых изысканных, требовательных покупателей, может ввести того же покупателя в некоторый ступор при выборе подходящего декора. Как искать? Чем руководствоваться? И вообще, с чего начать поиск?

Единый стиль дома

Не нужно принимать скоропалительные решения и действовать впопыхах и наобум. Следует хорошо продумать интерьер всех помещений в доме или квартире, чтобы сохранить единый стиль мебели и декора всех поверхностей в комнатах.

Например, выбрав нейтральный, спокойный тон покрытия стен, можно использовать разную фактуру обоев. Как вариант — в спальне бумажные, в гостиной – текстиль, на кухне – флизелиновые. Фактурные обои увеличивают пространство, даже если рельефность их не так выражена. Все виды обоев вы можете найти в интернет-магазине http://oboi-store.ru/products.

Цвет покрытий должен дополнять друг друга, даже если комнаты будут оформлены в разных цветах. Например, желтый жизнерадостный – на кухне, светлый беж – в гостиной, элегантный коричневый – в прихожей.

Очень эффектно сочетание контрастных цветов, особенно если квартира оформляется в суперстиле хай-тек – черно-белые, все оттенки серого, серебристый металлик.

Рисунок обоев

Что касается рисунка, то при выборе следует учитывать следующее:

Крупный контрастный рисунок зрительно уменьшает пространство, например, большие цветочные узоры. Такой декор сам по себе является ярким элементом интерьера;

Для маленьких комнат очень темные тона лучше не использовать. Наиболее подходящие — светлые песочные, пастельные, бежевые, нежные персиковые, серо-голубые цвета;

Светлые обои с мелким рисунком или однотонные расширяют помещение. Это общеизвестный и беспроигрышный вариант, особенно если в комнате будет много картин, фотографий;

Вертикальная полоска делает потолки значительно выше. Но узор может быть и горизонтальный, особенно при высоких потолках – он также способен увеличивать пространство.

Нестандартные дизайнерские решения

Очень интересный дизайнерский прием – «три к одной», когда одна из четырех стен декорируется другими, яркими обоями, с крупным, броским рисунком. Например, стена в изголовье кровати оклеивается обоями с крупными цветами или с объемным абстрактным узором, три остальных – однотонные, оттенок которых дополняет цветочную или абстрактную композицию.

Для создания эффектного декора можно выбрать два вида обоев-компаньонов, которые сочетаются узором и цветом, наклеивая их в последовательности — одна полоса через две.

Можно покрыть стены обоями по диагонали, это привнесет еще больше оригинальности в убранство комнаты.

Обои в интерьере

Для классического интерьера можно подобрать обои пастельных, неярких тонов, с изящным тиснением, с неброским серебристым мерцанием, например, с шелкографией.

Имитация обоев под камень, кирпич, булыжник возможна в интерьере лофт.

В авангардных стилях уместны будут обои ярких, броских, «химических» цветов. Но здесь нужно помнить золотое правило – лучше меньше, да лучше.

Эти простые советы помогут вам в выборе обоев, которые создадут неповторимую атмосферу дома, долго будут радовать хозяев и восхищать их знакомых!