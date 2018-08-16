Практические советы по выбору обоев: нестандартные дизайнерские решения

Отделка стен играет особую, ключевую роль в создании интерьера. Особенно популярна традиционная отделка стен обоями.
Но многообразие и широта ассортимента на рынке, призванная удовлетворить запросы самых изысканных, требовательных покупателей, может ввести того же покупателя в некоторый ступор при выборе подходящего декора. Как искать? Чем руководствоваться? И вообще, с чего начать поиск?
Единый стиль дома
Не нужно принимать скоропалительные решения и действовать впопыхах и наобум. Следует хорошо продумать интерьер всех помещений в доме или квартире, чтобы сохранить единый стиль мебели и декора всех поверхностей в комнатах.
Например, выбрав нейтральный, спокойный тон покрытия стен, можно использовать разную фактуру обоев. Как вариант — в спальне бумажные, в гостиной – текстиль, на кухне – флизелиновые. Фактурные обои увеличивают пространство, даже если рельефность их не так выражена. Все виды обоев вы можете найти в интернет-магазине http://oboi-store.ru/products.
Цвет покрытий должен дополнять друг друга, даже если комнаты будут оформлены в разных цветах. Например, желтый жизнерадостный – на кухне, светлый беж – в гостиной, элегантный коричневый – в прихожей.
Очень эффектно сочетание контрастных цветов, особенно если квартира оформляется в суперстиле хай-тек – черно-белые, все оттенки серого, серебристый металлик.
Рисунок обоев
Что касается рисунка, то при выборе следует учитывать следующее:
- Крупный контрастный рисунок зрительно уменьшает пространство, например, большие цветочные узоры. Такой декор сам по себе является ярким элементом интерьера;
- Для маленьких комнат очень темные тона лучше не использовать. Наиболее подходящие — светлые песочные, пастельные, бежевые, нежные персиковые, серо-голубые цвета;
- Светлые обои с мелким рисунком или однотонные расширяют помещение. Это общеизвестный и беспроигрышный вариант, особенно если в комнате будет много картин, фотографий;
- Вертикальная полоска делает потолки значительно выше. Но узор может быть и горизонтальный, особенно при высоких потолках – он также способен увеличивать пространство.
Нестандартные дизайнерские решения
Очень интересный дизайнерский прием – «три к одной», когда одна из четырех стен декорируется другими, яркими обоями, с крупным, броским рисунком. Например, стена в изголовье кровати оклеивается обоями с крупными цветами или с объемным абстрактным узором, три остальных – однотонные, оттенок которых дополняет цветочную или абстрактную композицию.
Для создания эффектного декора можно выбрать два вида обоев-компаньонов, которые сочетаются узором и цветом, наклеивая их в последовательности — одна полоса через две.
Можно покрыть стены обоями по диагонали, это привнесет еще больше оригинальности в убранство комнаты.
Обои в интерьере
Для классического интерьера можно подобрать обои пастельных, неярких тонов, с изящным тиснением, с неброским серебристым мерцанием, например, с шелкографией.
Имитация обоев под камень, кирпич, булыжник возможна в интерьере лофт.
В авангардных стилях уместны будут обои ярких, броских, «химических» цветов. Но здесь нужно помнить золотое правило – лучше меньше, да лучше.
Эти простые советы помогут вам в выборе обоев, которые создадут неповторимую атмосферу дома, долго будут радовать хозяев и восхищать их знакомых!