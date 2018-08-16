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17 Август, 2018


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Надежные окна на сайте okno-tek.ru

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в: Новости компаний
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Компания Окнотэк специализируется на изготовлении и реализации пластиковых, алюминиевых деревянных окон. Услуги предоставляются жителям Москвы и Московской области.

Клиентам предлагается немецкое качество, поскольку профили изготавливается непосредственно в Германии. Для изготовления оконных конструкций используются экологически чистые материалы. На всю продукцию предоставляется заводская гарантия. На сайте надежные окна на сайте okno-tek.ru компании можно заказать полный комплекс услуг, начиная от замеров и заканчивая монтажом оконных конструкций.

Полный список услуг компании Окнотэк

Производственное объединение расположено в Люберцах. Здесь изготавливаются алюминиевые, пластиковые и деревянные окна, балконы, рольставни, двери и алюминиевые конструкции.

Компания начала деятельность в 2001 году. Благодаря профессиональному подходу к выполнению работы, безупречному качеству и высокому уровню сервиса предприятие занимает одно из первых мест на столичном рынке услуг. Все работы осуществляются в соответствии с государственными стандартами. Предоставляется гарантия на продукцию. Комплектующие европейских производителей гарантируют качественную эксплуатацию оконных конструкций в течение десятилетий. Официальными поставщиками предприятий являются такие бренды как Rehau, КБЕ, Хаус Мастер, ТБМ и другие.

Светопрозрачные и другие конструкции можно заказать в коттедж, квартиру и офисные помещения. Профессиональные сотрудники предоставят грамотные консультации. Каждому клиенту гарантируется индивидуальный подход. Вызов замерщика осуществляется бесплатно. Рассчитать стоимость работ можно непосредственно на сайте, воспользовавшись калькулятором компании.
Потенциальным клиентам предлагаются офисные перегородки, зимние сады, входные группы из алюминия, алюминиевые витражи, дачное остекление. Здесь же можно заказать различные виды дверных конструкций. Входные группы могут быть изготовлены из алюминия, в том числе автоматические раздвижные конструкции. Клиентам предлагается входные двери из ПВХ, портальные сдвижные конструкции, пластиковые двери для коммерческих объектов.

Для гаражей, магазинов, других объектов предлагаются изготовление и установка рольставней. На сайте действуют акционные предложения и скидки на окна Рехау, другую продукцию. Консультация можно получить по телефону 7 495 221 33 10.

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