Все квартиры строятся по проекту, принятому застройщиком. Их планировка учитывает большинство запросов, которые возникают у людей. Благодаря этому квартиры получаются удобными для большинства людей, но не для всех. Иногда для собственного удобства некоторые владельцы квартир хотят что-либо в них изменить, например, объединить кухню и гостиную. Но для этого требуется провести огромную работу.

Чтобы сделать перепланировку, необходимо пройти множество процедур и инстанций, попутно оформив огромное количество всевозможных бумаг. Вместо этого можно воспользоваться услугами АВИ-Т, что поможет значительно всё упростить. При помощи специалистов можно будет произвести все работы, связанные с перепланировкой квартиры.

• Обследование квартиры, чтобы установить возможность перепланировки. При этом определяется расположение несущих конструкций – если перепланировка будет затрагивать одну из несущих стен, то её невозможно будет осуществить. Если работы не будут затрагивать несущие конструкции, то выдаётся техническое заключение о том, что её можно сделать.

• Для каждой перепланировки должен быть составлен проект. Проектная документация делается для согласования перепланировки со службами учёта и контроля. Проектная документация должна быть сделана с учетом всех государственных стандартов, чтобы её можно было подшить к остальным техническим документам на квартиру.

• Как только проектная документация будет оформлена, выполняется её согласование во всех необходимых инстанциях.

• После выполнения всех работ перепланировка должна быть принята с подписанием акта о приёмке. После чего делается согласование документации с БТИ и с единым государственным реестром недвижимости.

И только после этого можно спокойно вздохнуть, и насладиться всеми прелестями новой планировки. С помощью специалистов компании можно значительно облегчить прохождение всех этих этапов. При этом экономится огромное количество времени, которое в противном случае уходит на общение с инспекторами и специалистами всевозможных инстанций, на переделывание документов, которые вряд ли можно будет сделать правильно с первого раза. В этом процессе существует много тонкостей, о которых знают только те, кто неоднократно проводил эту операцию. Если же таких знаний нет, то прохождение всех инстанций превращается в большую потерю времени.