На кухне используется много приспособлений, каждое из которых заметно облегчает жизнь. Одни служат, чтобы измельчать продукты, другие же, чтобы их дозировать.

Каждый рецепт предполагает использование продуктов в строгом количестве и пропорции, это позволяет добиться от готового блюда нужной текстуры или консистенции. Для этого может использоваться несколько способов, например, кухонные весы. Но они есть не у всех, поэтому в большинстве случаев используются мерные ёмкости, например, мерная кружка 1л. Мерную кружку выбирают в зависимости от способа её применения.

• Максимальный объём. Он зависит от отмеряемого количества – чем меньше оно должно быть, тем меньше должен быть объём кружки. Неудобно использовать большую ёмкость для того, чтобы отмерить маленький объём.

• Градация. Чем меньше градация, тем с большей точностью можно отмерить количество.

• Материал. Мерная кружка изготавливается из прозрачного пластика. Пластик является самым безопасным материалом, который только может использоваться на кухне. Пищевой пластик не выделяем в продукты питания вредных веществ и обладает достаточной прочностью. Он, конечно, может разбиться при падении, но он не такой хрупкий, как стекло, и даже если разобьётся от удара, то не разлетится по всей кухне мелкими осколками.

Присутствующая на кружке градация рассчитана, чтобы измерять объём, поэтому чаще всего кружкой отмеряют жидкости – воду, молоко, масло и прочие. Но мерная кружка – это универсальный инструмент, которым при необходимости можно отмерять с определённой точностью даже вес.

Фиксированный объём конкретных сыпучих продуктов имеет конкретный вес, например, стакан двести миллилитров вмещает в себя сто сорок пять грамм муки или сто шестьдесят грамм сахара. Для того, чтобы определить вес по объёму, используются специальные таблицы. Ради обеспечения удобства вес самых распространённых сыпучих продуктов, муки, круп, сахара и прочих, был давно измерен в пересчёте на объём самых распространённых ёмкостей с фиксированным стандартным объёмом – стакана или банки. Поэтому хозяйка может сильно упростить себе жизнь на кухне, если воспользуется таким универсальным инструментом, как мерная кружка.

Использование таких удобных вещей, как мерная посуда, даёт возможность сильно упростить процесс приготовления любых блюд, в которых требуется придерживаться строго заданной рецептуры.