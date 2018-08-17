Из многочисленных профессий, связанных со строительством, железнодорожным транспортом и складскими хозяйствами, особое место занимает работа стропальщика. От профессионализма стропальщика зависит качество скорость и безопасность работ.

Задача стропальщика заключается в обеспечении крепления грузов к тропам крана, а также корректировке действий водителя крана по складированию грузов.

Профессиональное обучение

Всем рабочим, которые занимаются обслуживание грузоподъемного оборудования разных типов, требуется обучение на стропальщика , пройти которое можно в негосударственном образовательном учреждении «АВТОДОР».

Центр предлагает несколько видов обучения. В случае первичной подготовки для получения квалификационного свидетельства необходимо пройти курс, предусматривающий 160 академических часов. Предусмотрена ускоренная система обучения. Также центр предлагает повышение квалификационного уровня и ежегодную переаттестацию. Для прохождения переаттестации ученику понадобится пройти 16 академических часов.

Обучение происходит только в стационарной форме, так как процесс получения знаний является очень серьезным и ответственным. После прохождения теоретического и практического курса предусмотрен квалификационный экзамен, на основании которого ученику выдается удостоверение установленного образца с присвоением соответствующего разряда. Удостоверение стропальщика является основанием для допуска к выполнению работ.

Программа обучения предусматривает:

1. изучение этапов производственных работ;

2. методики по строповке грузов;

3. изучение данных о подъемных устройствах;

4. изучение строповки грузов;

5. меры безопасности;

6. требования к грузозахватным приспособлениям;

7. информация о габаритах и этапах складирования грузов.

Курс обучения стропальщика состоит из теории и практики. В рамках теоретической программы изучаются грузоподъемные механизмы, приспособления для захвата грузов, меры безопасности на строительных объектах, при транспортировке оборудования, выполнении работ. Только после прохождения теоретического курса предусмотрены практические занятия на специализированном оборудовании. На завершающем этапе проводится квалификационный экзамен и выдается удостоверение стропальщика. После этого рабочий допускается к выполнению работ.