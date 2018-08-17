Шаровые краны FIP (Италия) получили широкое распространение во всем мире благодаря высоким эксплуатационным характеристикам. Компания разработала уникальный дизайн вместе с корпорацией Giugiaro Design.

Конструкция рассматриваемого крана обладает инновационными решениями, обеспечивающими безаварийную эксплуатацию в течение продолжительного времени. В настоящее время краны пвх выпускаются в диапазоне диаметра от DN10 до DN50. Соединение может быть резьбовым или клеевым. Производитель рекомендует эксплуатировать запорное оборудование при давлении не более 16 бар. В процессе монтажа применяется принцип конической передачи. Этот подход позволяет контролировать усилие затяжки в процессе установки. Также разработчики побеспокоились о том, чтобы обслуживание запорного оборудования занимало минимум времени. Демонтаж крана осуществляется быстро и не требует особых усилий.

Использование шаровых кранов ПВХ

Производитель выпускает несколько серий рассматриваемых конструкций. Так, линейка VE предназначенная преимущественно для обеспечения холодного водообеспечения. Такие краны устанавливают в фонтанах, бассейнах и т.д.. Серия запорной арматуры VKD предназначена для эксплуатации на промышленных объектах. Краны могут использоваться для водоснабжения, а также транспортировки щелочей и других агрессивных жидкостей.

Все виды резьбового и клеевого соединения соответствуют стандартом. На сегодняшний день бренд выпустил новую линейку продукции — VEE. Особенностью серии является то, что она полностью взаимозаменяема с линейкой кранов VE. Габаритные размеры запорной арматуры, технические характеристики полностью соответствует международным стандартам качества. Изделие отличается безупречным исполнением и рассчитаны на эксплуатацию в течение многих лет.

Монтажные работы кранов ПВХ осуществляются по упрощенной схеме. Гайки закручиваются с помощью ручки или ручки-ключа, что позволяет уменьшить крутящий момент. Перед установкой запорной арматуры важно убедиться центрировании труб. Рекомендуется обратить внимание на то, что полимерные трубопроводы, а также запорная арматура не предназначены для транспортировки газов. Перед первым запуском системы кран рекомендуется открывать медленно, чтобы избежать гидродинамических ударов. В процессе выполнения монтажных работ необходимо смазывать резиновые уплотнители. Рекомендуется использовать неорганические смазочные материалы. Минеральное масло отрицательно воздействует на уплотнители EPDM.