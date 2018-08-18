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18 Август, 2018


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Парник подснежник

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в: Новости компаний
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Для выращивание рассады и овощей можно использовать парники и теплицы. Рассмотрим подробнее парник, позволяющий надежно защитить растение от неблагоприятных природных факторов.

Сразу необходимо отметить, что парник в отличие от теплицы представляет собой небольшое сооружение. В нём не предусмотрено отопление. Обычно высота парника не превышает полутора-двух метров. Обогрев осуществляется исключительно за счёт солнечных лучей. Как правило, украинцы используют пленочные парники, изготовленные собственноручно. Такие сооружения нуждаются в проветривании и пропускают не более 75% солнечного света. Существенным недостатком плёнки является непродолжительный срок эксплуатации. Обычные хватает на 1-2 сезона. Еще один существенный недостаток пленочных парников — образование конденсата. Рекомендуется обратить внимание на инновационные решения, а именно, парники, изготовленные из агроволокна.

Парники из современного материала

Компания агропарник предлагает садоводам и дачникам современный парник подснежник , изготовленный из прочного и сертифицированного агроволокна. Материал соответствует государственным стандартам, обладает идеальной плотностью. Материал полностью экологичный. Изготовлением занимается компания «Агропарник». Уточнить информацию можно по номеру 044 465 75 25 или 095 700 75 25.

Особенности парника подснежник

Компания предлагает готовые решения. Парник монтируется в течение четверти часа, отличается прочностью и надежностью. Компания гарантирует функционирование сооружения в течение 60 месяцев. Огромным преимуществом плотного агроволокна является удержание влаги. Плёночная конструкция не способна справляться с такой задачей. Все комплектующие, а именно, колышки и клипсы также изготавливаются на предприятии. Изделия изготовлены из прочного и экологичного пластика, предназначенного для многократной эксплуатации. Агропарник подснежник надежно защищает растения от неблагоприятных природных факторов, паразитов и птиц.

Характерной особенностью также является светопропускная способность. На растения попадает около 93% солнечного света. Конструкция реализуется в сборе. Покупатели могут приобрести агроволокно, колышки, дуги и специальные клипсы. Парник имеет высоту 0,8 м, длину от 3 до 8 м. Ознакомиться с техническими характеристиками продукции, а также приобрести агропарник подснежник в рамках акционных предложений можно на сайте компании.

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