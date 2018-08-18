Дверные доводчики: обзор

Дверь является самым часто используемым устройством. От используемых в ней технических решений зависит удобство и комфорт тех, кто будет через неё проходить. Одним из самых важных элементов в двери, обеспечивающих комфорт в её работе, является дверной доводчик.

Дверной доводчик https://lemonadd.ru/category/dvernye-dovodchiki/ представляет собой устройство, предназначенное для автоматизации закрывания дверей. Он захлопывает двери, как только проходящий через них человек их отпустит. Он выполняет ту же роль, которую раньше выполняла пружина. Существует очень много конструкций доводчиков, разница между которыми заключается либо в способе установки, либо в наличии дополнительных функций.

Общая же конструкция очень простая. В доводчике имеется пружина, которую поместили в цилиндр, заполненный смазкой. Один конец рычага крепят на раме двери, другой – к механизму доводчика, устанавливаемого непосредственно на дверь. Как только дверь открывается, рычаг приводит в движение механизм доводчика и пружина сжимается. Когда человек, прошедший в двери, отпускает створку, сжатая пружина толкает рычаг, который и притягивает створку обратно. Сила сжатия пружины у разных доводчиков отличается – чем тяжелее дверь, тем сильнее должна быть пружина.

В классическом исполнении доводчик крепится с помощью винтов с внутренней стороны двери в верхней части створки. Самый простой механизм не имеет никаких дополнительных приспособлений, он просто закрывает дверь. Существуют также модификации, имеющие дополнительные функции. Некоторые доводчики могут фиксироваться в открытом положении, удерживая открытой дверь. Такой механизм используют, чтобы облегчить жизнь тем, кто будет заносить в двери какой-нибудь тяжелый груз, если некому будет подержать при этом двери. Другие модификации обладают функцией тормоза – при закрытии дверь на некотором расстоянии до рамы замедляется и закрывается уже очень медленно. Это позволяет сберечь дверную раму, которая ломается от постоянных хлопков закрывающейся створкой двери.

Конструкции доводчиков могут сильно отличаться из-за особенностей их монтажа. Например, для стеклянных дверей также используют доводчики, но их делают скрытыми. Это позволяет снизить нагрузку на полотно двери и улучшить внешний вид, ведь стеклянная дверь является ещё и элементом декора. Для стеклянной двери доводчик прячут в пол и соединяют с ним нижнее крепление двери.