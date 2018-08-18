Строительство коттеджей

Когда наступает период отпусков, подходит какой-нибудь праздник или же просто очередной выходной, у всех появляется один вопрос – как его провести и куда поехать. Но этот вопрос никогда не возникнет, если есть коттедж.

Коттедж – это стильный, красивый и современный загородный дом. Его строят на специально приобретённом для этого участке на лоне природы. Наличие коттеджа https://kotedgstroy.ru даёт его владельцу многочисленные блага.

• Отдых в любое время для всей семьи. Больше не нужно думать, как провести выходные или куда поехать отдохнуть. Коттедж, вблизи которого есть река, озеро или лес, станет отличным местом отдыха.

• В коттедже можно жить постоянно. Коттедж представляет собой комфортабельный оборудованный всем необходимым дом. При необходимости им можно воспользоваться в качестве постоянного жилья в любое время года, и не имеет значение, лето это или зима.

• Коттедж может быть построен по индивидуальному проекту. Можно построить собственный уютным дом, который будет выглядеть и внутри, и снаружи именно так, как задумал хозяин. Если хочется иметь мансарду, то будет уютная и просторная мансарда. Если хочется окон на всю стену, то в доме буде всё время солнечно.

• Можно построить коттедж конкретного типа, например, если есть необходимость сэкономить, можно построить каркасный коттедж, который не требует мощного фундамента и большого количества дорогостоящих строительных материалов. Если же хочется иметь второй дом, который сможет прослужить долгие десятилетия, то его можно построить из кирпича. Тогда загородная резиденция сможет прослужить не только этому поколению, но и следующему, а после них ещё одному.

• Оформить коттедж можно в любом стиле, создав себе уютный дом с необходимым антуражем, в который всегда приятно будет зайти.

• При необходимости можно добавить дополнительные постройки – гараж, беседку или хозяйственные пристройки. Придомовой участок рачительный хозяин сможет обустроить по своему вкусу.

Если планируется постоянное проживание в коттедже, то необходимо создать для этого все условия – построить систему утилизации сточных вод достаточно большой пропускной способности, обеспечить постоянный источник питьевой воды в виде скважины или колодца, сделать удобную систему отопления.

Коттедж может стать уютным семейным гнёздышком, которое обеспечит всех своих жильцов покоем и уютом.