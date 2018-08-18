жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

19 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Теплоблоки от производителя

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Компания СК «Лидер-ЭКО Нева» занимается производством и реализацией теплоблоков. Сертифицированная продукция обладает высокими теплосберегающими и звукоизоляционными параметрами.

Приобрести теплоблоки от производителя можно непосредственно на официальном сайте СК «Лидер-ЭКО Нева». В каталоге предприятия можно купить фасадную и тротуарную плитку, а также заказать проекты одно и двухэтажных домов.

Теплоэффективные блоки от производителя

На сегодняшний день существует немало строительных материалов, которые используются для разных видов строительства. Одним из них являются композитные блоки, в состав которых входит керамзитобетон и бетон. Внутренняя часть конструкций заполнена утеплителем, обеспечивающим максимальные энергосберегающие характеристики.4-слойная конструкция идеально сохраняет тепло в зимний период года, а летом гарантирует прохладу и комфорт.

В составе теплоблока используется три части: несущая, пенопласт или пенополистирол и фасадная часть. Несущая часть состоит из цемента и керамзита. Внутри находится пенополистирол высокой плотности. Фасадная часть изготовлена из сверхпрочного керамзита, цемента и песка. Клиентам доступны различные варианты фактур, например, Престиж, Базальт, Балканский камень, Известняк, Еврокирпич и т.д..

Преимуществом использования многослойной конструкции является повышение энергосбережения. Это особенно актуально в связи с постоянным ростом цен на энергоносители. Практика показывает, что использование современного строительного материала позволяет снизить стоимость строительства в полтора раза. При этом минимальный срок использования зданий составляет 100 лет.

Для изготовления теплоэффективных блоков используется цемент, песок и глина. Синтетический материал находится внутри конструкции, что исключает выделение вредных веществ. Преимущества сооружений, возведенных из теплоблоков:

сниженные сроки строительства;
экологичность;
минимальная усадка сооружения;
высокая несущая способность;
высокая теплоэффективность;
снижение затрат на строительство — до 30%.

В составе теплоэффективных блоков используется 60% керамзита, что исключает появление плесени и грибка. С проектами домов из теплоблоков можно ознакомиться на сайте компании СК «Лидер-ЭКО Нева». Детали можно уточнить по телефону 7 911 928 33 43. Заказы принимаются с 9:00 до 20:00.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X