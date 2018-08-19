Как используется георешетка

Георешетка представляет собой сотовую конструкцию, для изготовления которой используется полипропиленовые или полиэфирные ленты. Синтетические полотна соединяются сварными швами.

Растягиваясь георешетка формирует прочный каркас, который можно устанавливать в вертикальном и горизонтальном положении. Благодаря этому происходит фиксация различных наполнителей, начиная от мелких фракций и заканчивая бетоном. Ознакомиться с разновидностями, описанием, преимуществами и технологией укладки георешетки можно на сайте https://komitexgeo.ru/catalog/geogrid_sd/.

Но сегодняшний день георешетка получила широкое распространение в разных отраслях строительства. Конструкции используют для укрепления неоднородных и рыхлых грунтов, откосов, строительства подпорных стен. Полиэтиленовые полосы широко применяются для армирования прибрежных зон водоемов и т.д..

Использование георешетки при строительстве железных дорог и автострад

Плоские конструкции применяют при строительстве дорог с целью сокращения появление отраженных трещин. В процессе формирования георешетка принимает на себя значительную часть вертикальной нагрузки, снижая вероятность смещения и растекания материала в горизонтальной плоскости. Укрепление насыпи из слоев дорожных одежд существенно увеличивает сроки межремонтных периодов. Использование синтетического материала позволяет уменьшить количество насыпного грунта без потери эксплуатационных характеристик. Благодаря этому удается снизить затраты на реконструкцию и строительство дорог. Экономическая эффективность использования георешеток обусловлена простотой изготовления и дешевизной материалоемкости. С помощью рассматриваемого материала удается снизить подвижность грунтов железнодорожного балласта. Благодаря усилению основания железных дорог и стабилизации грунтов обеспечивается максимальная устойчивость.

В нефтегазовом сегменте также используются георешетки. С их помощью укрепляется основание временных дорог, а также обустраиваются месторождения объектов нефтегазовой отрасли.

Использование георешеток считается экономическим процессом, обеспечивающим высокую эффективность. В первую очередь необходимо отметить, что монтажные работы выполняются без специального оборудования. Сотовые конструкции имеют небольшой вес и объём, что упрощает транспортировку до объекта. Немаловажным преимуществом является и низкая стоимость рассматриваемых конструкций.