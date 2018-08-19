Генераторы 4ГПЭМ: характеристики и область применения

В различных электромеханических агрегатах используются различные устройства, среди которых одно из ключевых мест занимает генератор. Генератор встраивается в механическую установку, чтобы получить от неё вращающий момент.

Генератор 4ГПЭМ http://www.gkusgm.ru/catalog/generatory-4gpem/ является частью силовой установки экскаваторов ЭКГ-5А, в которую входят электродвигатель и несколько генераторов. Эта силовая установка предназначена для подачи энергии на основные приводные механизмы экскаватора.

Генератор может использоваться практически в любых условиях, температурный диапазон окружающей среды от минус шестидесяти до плюс сорок градусов. Он не ориентирован на работу в агрессивных условиях среды, поэтому не защищён от агрессивных паров и испарений различных кислот. У генераторов отсутствует пылезащита, поэтому они должны использоваться в условиях, где охлаждающий воздух будет содержать не больше 0,4 мг пыли на кубический метр. Конструкция генератора не предусматривает использования защитных механизмов, предотвращающих появление искр, поэтому их нельзя использовать в местах, где в воздухе присутствуют различные горючие газы, пары или аэрозоли горючих и взрывоопасных жидкостей. Их наличие может спровоцировать возгорание в процессе работы генераторов.

В зависимости от конструкции и исполнения может генерировать ток различной мощности – 15, 55, 125, 220 и 600 киловатт. Каждый из них выполняет в составе установки свою собственную роль.

У генераторов различается конструкция системы возбуждения: с двумя разделёнными на секции обмотками независимого возбуждения, с независимой и шунтовой обмоткой возбуждения, с независимыми и не разделёнными на секции обмотками возбуждения, с независимой обмоткой возбуждения и размагничивающей обмоткой. Эти генераторы изготавливаются с разными конструкциями вала. Существует два исполнения – с одним концом вала и с двумя. Генераторы с двумя концами вала используют для создания связок, когда к одному концу вала подключается вращающий привод, а к другому концу – ещё один генератор.

Все генераторы изготовлены с учётом всех необходимых государственных стандартов, поэтому могут быть без помех использованы в пределах заявленных в документации режимов. Учитывая работу с использованием токов высоких значений, генераторы разработаны с учётом нормированных стандартов безопасности.