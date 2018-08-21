Особенности выбора синтепона для различных целей

Синтепон – популярный утеплитель и наполнитель. Синтетический материал отличается множеством положительных свойств и качеств, позволяющих использовать его для различных целей. Если вам нужно купить синтепон, желательно сотрудничать напрямую с производителями такой продукции, предварительно изучив ее характеристики.

Как выбрать синтепон

Синтепон применяется в различных сферах деятельности:

надежный утеплитель верхней одежды и зимней обуви;

наполнитель подушек, одеял, матрасов;

набивка для мягких игрушек;

наполнитель в промышленности;

звуко-, теплоизоляция помещений.

Материал отличается уровнем плотности, составом. При его производстве применяются различные виды синтетического сырья. Тонкие волокна формируют объемную массу, которая удерживает форму. Синтепон визуально похож на вату, но имеет множество преимуществ, среди которых малый вес, сохранение формы, теплоизоляционные свойства. В волокнах синтетического материала не размножаются патогенные микроорганизмы, пылевые клещи. Синтепон впитывает влагу, но быстро выводит ее наружу. Он не сбивается в комки со временем, сохраняя первоначальную форму.

Дополнительное преимущество этого уникального материала в том, что он не вызывает аллергические реакции, в отличие от натуральных наполнителей – пуха или пера. Именно поэтому его сейчас активно используют при производстве подушек, одеял, теплой верхней одежды.

Чтобы выбрать и приобрести синтепон оптом от производителя, попросите представителя специализированной компании предоставить подробное описание продукции, ее образцы. Поинтересуйтесь, для каких целей предназначен конкретный материал.

Цена продукции формируется, исходя из объемов заказа. Необходимо согласовать с поставщиком все детали, чтобы получить доступные преимущества от сотрудничества. Товар высокого качества поставляется вместе с сопроводительной документацией.

Оформление заказа у производителя

Если вы планируете масштабную закупку в промышленных объемах, необходимо заранее согласовать с производителем условия и сроки выполнения заказа. Выгоднее сотрудничать с компаниями, производственные мощности которых расположены неподалеку, чтобы сэкономить на транспортировке. Большинство поставщиком предлагает выгодные условия доставки, возможен и самовывоз.

Оценить качество синтепона можно при получении, проведя простые тесты на сжатие, влагостойкость, сохранение формы.