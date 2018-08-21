Интеллектуальная система IRIS применяется для визуального контроля объектов, отличается небольшим весом и компактными размера, что облегчает транспортировку техники (подробнее).

Устройство простое в управлении, имеет точную цветопередачу и высокую четкость транслируемого изображения.

Функциональные преимущества системы

Среди преимуществ системы выделяют:

Хорошая видимость под разными углами и с различной степенью освещенности достигается благодаря ЖК дисплею Мини ВИЗИ 4.0;

Дистальная часть движется в четырех направлениях, что обеспечивает оператору широкий угол обзора;

В комплекте с прибором идут различные сменные объективы, которые передают четкое, контрастное, насыщенное изображение на монитор;

Для освещения объекта применяются светодиоды, что позволяет исследовать мало освещенные и отдаленные объекты. Предусмотрено три режима подсветки;

Техника отличается компактностью и небольшим весом.

Технические особенности

Благодаря небольшим габаритам прибор используется для обследования отдаленных, труднодоступных объектов и работы в различных производственных средах. Дистальный конец перемещается в четырех направлениях, что позволяет оператору быстро выделить необходимый участок.

Четкость изображения и высокое качество подсветки дает возможность получить детализированное изображение обследуемой поверхности и точно выявить, и изучить поврежденный участок во всех подробностях.

Прибор может работать в двух режимах: питание от сети и автономное питание, батарея обеспечивает два часа непрерывного функционирования в любых условиях использования.

Простая система регулировки обеспечивает легкость эксплуатации, все настройки выведены на дисплей прибора и интуитивно понятны.

Светодиодная подсветка экономична, обеспечивает бесперебойную эксплуатацию осветительной системы в течении пяти тысяч часов. Подсветка имеет три различных режима и настраивается при помощи одной кнопки на дисплее. Благодаря встроенному теплоотводу, тепло выделяемое во время рабочего процесса рассеивается, что предотвращает перегрев и деформацию кожуха. Светодиоды практически не подвергаются механическому воздействию поскольку встроены в рукоять прибора.

Простой в использовании ЖК дисплей, дает возможность в несколько касаний включить прибор и установить необходимые настройки, такие как сохранение кадра, просмотр выделенных изображений. Яркость дисплея позволяет легко управлять настройками даже в условиях плохой видимости.

Для открытия отсека с батареей не требуется специальных приспособлений, оперативная замены аккумулятора осуществляется в течении нескольких минут, что предотвращает задержки в работе.

Для транспортировки устройства применяется сверхпрочный кейс, который надежно защищает прибор от внешнего и механического воздействия.

Корпус устройства изготовлен из алюминия, герметичен. Вес прибора в комплекте с аксессуарами составляет одиннадцать килограмм.

Кожух оснащен прорезиненными вставками для предотвращения механической деформации.

Для настройки камеры во время работы предусмотрено два режима, автоматический и ручной, изображения можно просматривать как горизонтально, так и в вертикальном положении.

Прибор подходит для использования на объектах с повышенной влажностью, хорошо переносит воздействие высоких и низких температур.

В основной комплект поставки включены сменные объективы, кейс для транспортировки и инструкция по эксплуатации прибора.