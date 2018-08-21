Выбрать кровать

В магазине «Место мебели» представлено разнообразие двуспальных кроватей от известных производителей: «МебельГрад», «Столлайн», «Мебельмаркет», «Миф», «Глазов» и других. Изделия выполнены в классическом и современном стилях, различаются по размерам и формам.

Кровати прямоугольной формы отличаются максимальным удобством, гармонично вписываются в любой интерьер. Квадратные модели рекомендуется устанавливать в помещениях, дизайн которых выполнен с применением геометрических элементов.

Каркас кровати является главным элементом конструкции, определяющим удобство, прочность, надежность и долговечность изделия. В магазине «Место мебели» представлена продукция заводов, выпускающих качественные каркасы из безопасных, экологически чистых материалов.

Преимущества покупки двуспальной кровати:

создание удобного места для отдыха – большие размеры обеспечивают высокое качество сна;

возможность выбрать оптимальный вариант – широкий выбор моделей по форме и размерам, особенностям каркасной конструкции и изголовья;

продуманный дизайн в классическом или современном стиле позволяет сделать кровать центром композиции спальни.

Особенности выбора

При создании комфортного места для отдыха необходимо правильно подобрать кровать, с учетом размеров по длине, ширине и высоте.

Многие останавливают выбор на каркасных конструкциях с подъемным механизмом. В таких кроватях предусмотрено место для хранения белья, подушек, пледов и одеял.

Различают несколько видов кроватей по каркасу:

деревянные;

металлические;

из ЛДСП и МДФ.

Стандартные размеры каркасов двуспальных кроватей подходят для людей среднего роста. Выпускаются изделия с длиной спального места от 1900 до 2000 мм, шириной – 1400, 1600, 1800 мм. Двуспальные кровати имеют высоту 800-900 мм.

Каркасы со спальным местом 2000х1400 мм в магазине «Место мебели» продаются по стоимости от 3190 рублей, кровати 2000х1600 мм – от 2925 рублей, модели размером 2000х1800 мм – от 3615 рублей.

Разнообразие вариантов

В магазинах в рознице в продаже представлены двуспальные кровати от производителя, реализуемые по приемлемым ценам. Популярностью пользуются модели прямоугольной классической формы с высоким изголовьем, которое может быть в отделке под дуб с декоративной рамкой, как в модели «Bauhaus», или с оригинальным декором в виде орнамента – кровать «Грета», со сложной конструкцией, состоящей из нескольких элементов, – модель «Юлианна».

Консультация со специалистом позволит сделать правильный выбор по стилистике оформления и размеру. Вы можете уточнить параметры и характеристики изделия, оформить заказ по ценам от производителя.