Строительные и ремонтные работы невозможны без применения качественно, надежной и красивой фурнитуры. Любая стальная фурнитура любезно представлена покупателю в магазине компании «Нержавеющие стальные технологии».



Компания самостоятельно производит фурнитуру и расходные материалы для перил и ограждений. Особой популярностью пользуется фурнитура из нержавеющей стали . Производственные мощности компании позволяют выполнять токарные и фрезерные работы по нержавеющей стали любой сложности. Мы с легкостью исполним для клиента нестандартный заказ. Наши мощности позволяют сделать это. Фирма производит монтаж перил и ограждений из нержавеющей стали. Также в продаже всегда имеется стальной прокат, абразивные и расходные материалы.

В современном дизайне все большей популярностью пользуются двери и перегородки из закаленного стекла. В нашем магазине есть широкий ассортимент стеклодержателей любой формы. Качественный монтаж не обойдется без фланцев, стоек, заглушек, креплений отводов и поворотов.

Профессиональные консультанты компании подробно обсудят с покупателем, какое количество каких комплектующих необходимо для монтажных работ. Любые лестницы, перила и ограждения будут установлены с помощью качественных комплектующих на долгие годы и порадуют бесхлопотной эксплуатацией.

Для работ по выравниванию поверхностей, шлифовке и полировке необходимы качественные абразивные материалы. Абразивы для воздействия на любые поверхности уже ждут вас на полках магазина «Нержавеющие стальные технологии». Все материалы имеют высокий уровень качества и приемлемую цену. Специальные пасты, шлифовальные и полировальные круги — у нас есть все для проведения специфических работ на вашей стройке.

В ассортименте магазина представлены винты и болты различных размеров для безупречных крепежных работ. Металлический крепеж изготовлен по стандартам ГОСТА и имеет гарантию безупречного качества.

Компания предлагает доставку продукции в любой регион российской Федерации. Мы имеем многолетние контракты с транспортными компаниями. Стоимость перевозки будет зависеть от веса и объема перевозимого груза.

Оплата товара доступна для покупателя наличными средствами при самовывозе товара со склада. А так же безналичным перечислением на расчетный счет компании. Для удобства предоставлена возможность оплаты с карты Виза или Мастер Кард.