С резким повышением температуры актуальной становится проблема выбора кондиционера. В настоящий момент производители предлагают широчайший ассортимент различных моделей.



Для покупателей, которые ориентированы на качество, рекомендуется обратить внимание на охладительное оборудование премиум-класса. Безусловно, речь идет о дорогостоящих кондиционерах. Но их преимуществом является высокая технологическая оснащенность, долговечность и качественная работа. В основном такое оборудование представляют японские корпорации. Охладители японских брендов оборудованы системами самодиагностики и встроенной защиты. Это огромное преимущество поскольку позволяет защитить дорогостоящее оборудование от скачков напряжения и других непредвиденных ситуаций. Среди известных брендов необходимо отметить такие корпорации как Mitsubishi, Daikin .

Охладительное оборудование европейских и японских компаний в среднем ценовом сегменте также зарекомендовало себя с положительной стороны. Некоторые модели защищены от неправильного использования. В тоже время такое оборудование отличается повышенным уровнем шума. Среди производителей необходимо отметить компании Panasonic и Тошиба. Посетив московский интернет-магазин кондиционеров , заинтересованные лица смогут приобрести модели премиум класса и среднего ценового сегмента. Здесь представлены канальные, колонные, крышные, напольно-потолочные, кассетные, мобильные, мультизональные кондиционеры, а также сплит-системы, компрессорно-конденсаторные блоки и дополнительное оборудование.

К малобюджетным кондиционерам относится холодильное оборудование компании Samsung и LG. Также есть огромное количество китайских брендов, которые малоизвестны на отечественном рынке. Цена моделей может существенно варьироваться в зависимости от технических характеристик и торговой марки. Среди минусов малобюджетного класса необходимо ответить повышенный уровень шума. Существуют модели, которые оборудованы встроенными датчиками контроля. Тем не менее малобюджетное оборудование предназначено для работы в рамках узкого температурного диапазона. Если же эксплуатировать такой кондиционер при низких или чрезмерно высоких температурах, то существует вероятность выхода из строя.

Сплит-системы

Производители предлагают сплит-системы разных типов, например, настенные, канальные, кассетные, колонные, мультисплити т.д.. Оборудование отличаются между собой по типу конструкции и техническим характеристикам. Разница между обычными кондиционером и сплит системой заключается в наличии у последней двух блоков: испарительного и компрессорно-конденсаторного. Выбрать хороший кондиционер достаточно сложно. Поэтому рекомендуется проконсультироваться у специалистов интернет-магазина. Детали можно уточнить по телефону 8 495 106 50 61.