Все больше жителей шумных мегаполисов выбирают жизнь за городом в тихих населенных пунктах. Для размеренной жизни на природе нужно построить дом. Качественный, долговечный, уютный и комфортный дом для вас готова построить компания «Chehov-stroy».



Дома мечты для жителей Москвы и Московской области компания строит с 2014 года. строительство домов Несмотря на небольшой возраст, компания зарекомендовала себя как надежный застройщик, поддерживающий качество работ на высоком уровне.

Спектр деятельности компании «Chehov-stroy» достаточно широк. Это строительство недвижимости, коммуникация зданий по стандарту Умный Дом, канализация и системы отопления, фундамент, кровля, водоподготовка, системы вентиляции, дренирование участка, прокладка газовых и электрических сетей, озеленение и ландшафтное планирование приусадебного участка, строительство бань, саун, бассейнов и гаражей, установка заборов.

Приведенный выше список наших услуг дает вам гарантию, что заключив договор на строительство дома с компанией, вы в результате получите дом вашей мечты под ключ. Специалисты фирмы сделаю все для того, чтобы вы жили в самом комфортном, светлом и уютном доме.

При проектировании вашего дома и участка компания учитывает все ваши пожелания, воплощая в реальность все ваши мечты. При строительстве дома будут учтены все нюансы, облагорожен участок, построены любые подсобные помещения.

При строительстве и всех работах компания использует только стройматериалы и расходники самых знаменитых европейских производителей. Это гарантирует долговечность и надежность возводимых конструкций. Компанию не смущает воплощение в реальность самых нестандартных и смелых решений. Мощности «Chehov-stroy» позволяют подходить к каждому клиенту, как к единственному и неповторимому.

Мы готовы прийти с вами на ваш участок, спланировать и спроектировать все работы. Начиная от заливки фундамента будущего дома, подведения всех коммуникаций, заканчивая облицовочными ремонтными работами и обустройством приусадебного участка.

Проверенные контракты с поставщиками стройматериалов позволяют держать цены строительства и других услуг на конкурентном уровне. Обратившись в «Chehov-stroy» вы избавите себя от лишних хлопот и надоедливой головной боли. Все заботы о строительстве дома вашей мечты компания берет исключительно на себя.