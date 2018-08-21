Обслуживание высоковольтной аппаратуры

Во всех сферах деятельности человека используется самое разнообразное электрооборудование. Оно имеет различное предназначение и используется при разном рабочем напряжении. В цепях питания мощного электрических аппаратов используются высоковольтное оборудование.



Высоковольтным называют оборудование, которое работает при напряжениях от 1000 вольт. Использование таких напряжений связано с большими рисками для человека, а также с некоторыми сложностями в эксплуатации. В них используются токопроводящие и изолирующие материалы, которые должны выдерживать высоковольтное напряжение.

Подобные условия эксплуатации предполагают их ускоренный износ, поэтому для обеспечения их работоспособности разработан целый комплекс мероприятий http://service-lite.com/stati/remont_silovogo_oborudovaniya_obsluzhivanie_vysokovoltnoy_apparatury/ .

Мероприятия, направленные на обслуживание и ремонт высоковольтной техники, можно разделить на несколько видов.

Текущее плановое обслуживание и ремонт. При этом производится целый ряд работ, направленных на поддержание оборудования в работоспособном состоянии. К ним относятся работы по обслуживанию (визуальный осмотр различных узлов, очистка от пыли и возможных загрязнений), диагностические мероприятия (замеры рабочих характеристик, показывающие состояние разных узлов и частей – замеры рабочих напряжений, контроль на наличие пробоя, контроль сопротивления изоляции и многое другое), наладка и регулировка (делается в случае каких-либо отклонений, замеченных при диагностике), текущие ремонтные работы, не требующие кардинального вмешательства в работу узлов и агрегатов.

Замена узлов, чьи эксплуатационные характеристики со временем вышли за границы допустимых. Под воздействием неизбежного нагрева, эрозии, окисления и многих других факторов происходит постепенное разрушение некоторых металлических компонентов или изолирующих материалов.

Капитальный ремонт. При этом происходит масштабная замена электрооборудования, которая делается из-за появившегося износа, изменения технических характеристик, истечения сроков эксплуатации или при возникших поломках.

Каждый вид работ предполагает определённую подготовку и целый ряд сопутствующих мероприятий, число и масштабность которых зависят от вида и критичности неисправностей.