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22 Август, 2018


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Доставка бетона

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в: Новости компаний
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На сегодняшний день бетон является одним из основных строительных материалов. Он имеет несколько очень полезных свойств, которыми пользуются, чтобы получить искусственно созданный камень, имеющий разную плотность, прочность и твёрдость, в зависимости от марки бетона и его состава.

Бетон либо изготавливают самостоятельно, либо покупают у предприятия, специализирующегося на изготовлении бетона, например, здесь .

Для того, чтобы самостоятельно изготовить нужное количество бетона, необходимо прежде всего оборудование, которое позволит сделать нужное количество бетона за заданный промежуток времени, чтобы строительство получало его в нужном объёме, в нужное время. Иначе строительство будет простаивать, пока будет изготовлена новая партия. К тому же, будет необходим специалист, знакомый со всеми нюансами изготовления бетона, и сможет руководить процессом приготовления смеси различных марок. При этом получаемый бетон должен быть соответствующего качества, иначе конструкция не будет отвечать всем предъявляемым к ней требованиям.

Или же можно использовать услуги другого предприятия. Этот способ имеет много преимуществ:

  • У предприятия, которое специализируется на изготовлении бетона, имеется оборудование, способное поставить в заданные сроки нужное количество бетона. При этом стройка сможет работать в штатном режиме, без непредвиденных остановок на ожидание завоза очередной партии бетона.
  • Производство бетона осуществляется с использованием высококачественных материалов, поэтому получаемые смеси будут нужного качества, состава и с заданными свойствами.
  • Процессом производства занимаются специалисты, которые могут правильно составить технологическую схему, учесть все тонкости и получить высококачественный продукт, отвечающий всем предъявляемым требованиям как по его составу, так и по характеристикам.

Произведённый бетон доставляется к месту строительства при помощи спецтехники. Это может быть самосвал или автобетоносмесители. В бетоносмесителях происходит непрерывный процесс смешивания бетона, чтобы придать ему однородность. Ещё один вид спецтехники – бетононасос. С его помощью можно подать бетонную смесь на необходимую высоту, избежав такой длительной и трудоёмкой процедуры – подъёма бетонной смеси на высоту нескольких этажей с использованием собственных сил.

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