Согласно постановлению правительства Российской Федерации №354 от 2011 года каждый пользователь коммунальных услуг обязан проводить своевременную проверку счетчиков потребляемых ресурсов.



Метрологическая служба «ВодоПроект» проедоставляет комплексную услугу по проверке Поверка счетчиков воды счетчиков потребляемой воды.

Обычно производитель приборов учета потребляемых ресурсов гарантирует исправную работу приборов только на период гарантии. В последствие поверку счетчиков нужно проводить самостоятельно, чтобы избежать некорректной работы приборов.

Так как со временем детали приборов изнашиваются, что приводит к их некорректной работе, неправильному учету потребляемой воды, и, соответственно к денежным потерям. Своевременная проверка водяного счетчика позволяет напрямую экономить средства, затрачиваемые на оплату потребленной воды.

Обратившись в метрологическую службу «ВодоПроект» вы получите супер предложение, согласно которому проверка счетчика обойдется всего в 550 рублей. Для этого необходимо самостоятельно оформить заявку на сайте компании. В зависимости от количества проверяемых счетчиков пропорционально снижается цена на их проверку. Чем больше приборов следует проверить, тем это обойдется дешевле.

Кроме того, компания предоставляет услуги по монтажу, обслуживанию и демонтажу счетчиков воды. Наши квалифицированные специалисты помогут вам провести трубы, установить краны или постелить теплый водяной пол в любом помещении.

Наши сотрудники своевременно подтверждают уровень своей квалификации в сертификационных центрах. Компания предоставляет свои услуги населению уже 6 лет, работая на территории Москвы и Московской области. Среди конкурентов мы зарекомендовали себя как фирма, обладающая рядом явных преимуществ.

Высокий уровень профессионализма специалистов. Все работы выполняются корректно в сжатые сроки. Оптимальная ценовая политика. Поверка счетчиков обойдется потребителю в минимальную сумму. Оказание полного комплекса услуг. Вам не придется обращаться в несколько разных фирм для того, чтобы купить, установить или проверить счетчики.

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