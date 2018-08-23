При отделке комнат часто используются натяжные потолки, как хорошая альтернатива покраске, обоям или другому виду отделки потолка.



Натяжной потолок – это высокотехнологичный способ создания потолочного покрытия. Общий его принцип сводится в монтаже специального материала, который натягивается на небольшом расстоянии от поверхности потолка. При этом образуется идеально ровная поверхность. Натяжные потолки от Компании Джин-НН позволяют получить декоративное покрытие, которое сможет простоять очень долго, не требуя какого-либо ремонта. Для него используют два вида материала – поливинилхлорид и ткань.

Полотно из поливинилхлорида составляется из полос определённой ширины, которая зависит от формата выпуска. Если ширины полосы не хватает, чтобы покрыть помещение, то полосы соединяются при помощи сварки в специальном аппарате, на месте сварки остаётся едва заметный шов. В зависимости от вида полотно выпускается от 1,4 до 5-ти метров шириной.

Сам процесс состоит из нескольких этапов: замер помещения, подготовка полотна (разметка, сварка) и монтаж. Подготовленное полотно натягивается с помощью специальных креплений, после чего оно нагревается. Полотно при этом разглаживается и принимает готовый внешний вид благодаря эффекту термоусадки. Все работы выполняются за несколько часов.

Тканевое полотно изготавливают из синтетического материала, пропитанного с одной или двух сторон специальным составом. Такое полотно изготавливают достаточной ширины, чтобы в большинстве случаев можно было бы обойтись без соединения нескольких полос. Если же помещение очень большое, то несколько полос соединяются в одну при помощи багета, что выглядит как пластиковая полоса шириной в несколько сантиметров.

Материал для натяжного потолка выбирают в зависимости от условий, которые будут в помещении, где он монтируется. Например, в помещениях, где может быть слишком низкая или высокая температура, использовать натяжной потолок из поливинилхлорида лучше не стоит. От высокой температуры он будет коробиться и может расплавится, а при низкой станет хрупким. Например, на кухне, где может сильно греться пространство над кухонной плитой, использовать натяжной потолок не рекомендуется.

Тканевый же потолок лучше не монтировать в помещениях с повышенной влажностью, что может снижать их срок эксплуатации. Натяжные потолки позволяют получить ровное, красивое и долговечное потолочное покрытие.