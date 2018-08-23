Бытовки и модельные здания

Для ведения любых работ нужны бытовые помещения, которые служат для различных целей. Использовать отдельно строить бытовые помещения невыгодно, если их всё равно придётся демонтировать. Но всегда есть выход.



Бытовые помещения http://sibunikom.ru/ стали делать из металлических контейнеров. Контейнер представляет собой прочное основание, на основе которого можно построить помещение любого типа – раздевалку, столовую или любое другое.

Подобное помещение имеет много плюсов.

Подобное помещение является многоразовым. Сделав его один раз, можно использовать его на нескольких объектах – необязательно для каждого объекта готовить новое.

Бытовое помещение на основе металлического контейнера легко перемещается с места на место. Его можно перевозить точно также, как и обычный контейнер – его нужно только погрузить при помощи любой техники на транспорт и перевезти в новое место, или законсервировать и поставить на хранение на специальную площадку до того момента, как он снова понадобится.

Бытовка очень легко устанавливается. Нужно только подготовить ровное место и обеспечить подключение электричества.

Из контейнера можно создать любой вид помещения, укомплектовав его соответствующим оборудованием. Если нужно место, где рабочие смогут переодеться и привести себя в порядок, в него ставят вешалки, лавочки и умывальники, для столовой – стулья, столы и столовое оборудование.

Утеплённый контейнер можно использовать круглый год или же в жестких условиях северных регионов.

Сфера применения бытовых помещений очень большая. Их используют при любом строительстве, где необходимы временные помещения, чтобы обеспечить рабочим комфортные условия, если производимые работы занимают хоть сколько-нибудь длительное время.

Кроме этого, созданные по этой же технологии модульные помещения могут стыковаться между собой, образуя достаточно большие здания, даже многоэтажные. Их с успехом можно комплектовать даже климатической техникой – кондиционерами, если приходится работать в условиях жаркого климата, или мощными обогревателями, если работы ведутся в местности, где очень холодно. Таким образом оборудуются места жительства для сотрудников на объектах, удалённых на значительное расстояние от любых дорог, к которым затруднён доступ из-за погодных условий или плохой дороги. Оборудованные модульные строения долгое время могут обеспечивать комфортные условия.