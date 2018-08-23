Запорно-регулирующая арматура: применение в промышленности

При снабжении промышленных объектов большое внимание необходимо уделять качеству и надежности трубопроводных систем, предназначенных для циркуляции воды, газа, парообразных и газообразных веществ, рабочих жидкостей. Они должны быть не только герметичными, устойчивыми по отношению к гидравлическим ударам и негативному воздействию внутренних и наружных сред, но и легко управляемыми. Для этого нужно использовать эффективную запорно-регулирующую арматуру – вентили и смесители, задвижки и клапаны, реле давления и балансиры, коллекторы и фильтры, воздухоотводчики и прочее.



Основные задачи запорно-регулирующей арматуры

Предприятия пищевой и химической промышленности, заводы, нефтеперерабатывающие станции, тепловые пункты и прочие объекты нуждаются в эффективном теплоснабжении и установке систем для транспортировки разнообразных веществ. В их инженерных системах запорно-регулирующая арматура является неотъемлемой составляющей, отвечающей за:

регулирование расхода рабочих сред;

оптимизацию уровня давления в заданных значениях;

смешение жидких и газообразных веществ в требуемых пропорциях;

сохранение определенного объема рабочих сред в емкостях, являющихся составляющей трубопроводной системы.

Подобрать устройства, необходимые для промышленных трубопроводов, можно на сайте http://atislab.ru/production/avtomatika/kpsr/, где представлена запорно-регулирующая арматура КПСР. Ее можно использовать в комплексе со сторонними источниками питания. Благодаря им возможно наладить управление инженерными узлами на расстоянии посредством управляющего центра, собирающего информацию с многочисленных датчиков, устанавливаемых на трубопроводах.



Качественная арматура – залог надежных и эффективных инженерных систем

На любом промышленном объекте, будь то завод или тепловой пункт, инженерные системы испытывают высокие нагрузки. Некоторые из них страдают от предельных температур или их резного колебания. Другие подвергаются негативному воздействию химических, органических соединений и прочих веществ. Это приводит к преждевременному износу элементов, возникновению протечек и прочих дефектов. Чаще всего они локализуются в местах соединений.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации системы, необходимо применять и трубы, и арматуру высокого качества. Дополнительное внедрение средств автоматизации поможет сделать работу последней эффективной, бесперебойной, контролируемой и экономной.