Сетка от птиц – лучший способ защиты для сада и огорода

Владельцы масштабных садовых и огородных участков четко представляют себе, какой урон их территориям могут нанести вездесущие птицы. Пернатые готовы круглые сутки истреблять почки, ягоды, фруктовые и овощные культуры. Как им противостоять? С помощью специальных защитных сеток.

Что представляют собой сетки от птиц

Защитная сетка представляет собой пластиковое мелкоячеистое полотно, которое можно без труда набросить на любой растительный объект. Изделие обладает:

высоким уровнем пластичности;

небольшим весом;

отличной светопропускной способностью.

Материал для изготовления продукции используется экологически безопасный, не приносящий вреда ни самим растениям, ни окружающей среде. Размерный ассортимент данных полотен представлен двумя позициями – 2×5 и 2×10 м. Продукцию следует подбирать исходя из площади территории, подлежащей укрыванию.

Как правильно эксплуатировать защитные приспособления

Минимальный вес и высокий уровень пластичности объясняют, почему сетка от птиц настолько проста в эксплуатации. С целью защиты изделия достаточно просто сверху накинуть на садовые либо овощные культуры. Сетка гарантированно не нанесет вреда целостности их побегов, листьев и самих плодов.

Наличие многочисленных ячеек обуславливает отличную светопропускную способность защитного полотна. Поэтому все владельцы садов или огородов могут не переживать, что условия роста их саженцев ухудшатся. Точно нет: через сетку растения будут получать свет в том же объеме, что и без нее.

Наличие защитной сетки на растениях никоим образом не усложняет ухода за ними. Для внесения удобрений, полива культур полотно необязательно убирать с поверхности насаждений. Все те же ячейки обеспечат беспрепятственное прохождение жидкостей в любом объеме.

Несмотря на свою пластичность, сетки из полипропилена обладают завидной прочностью. Поэтому они не только устойчивы к прямым солнечным лучам, но и к клювам, коготкам птиц. При всем желании пернатые не смогут разорвать изделия.

После завершения сезона сетки элементарно снимаются с насаждений, упаковываются и помещаются на хранение в сухое место. В следующем году режим их эксплуатации будет идентичным. Если были приобретены качественные, износоустойчивые сетки из полипропилена, то защиту от птиц они смогут обеспечить на 2-3 сезона. При желании полотна также можно использовать для сушки урожая.