Вопрос без ЛОСка

Тема строительства локальных очистных сооружений для жилья не первый раз сталкивает лбами застройщиков и власти Ленинградской области. Для первых это – удешевление строительства и автономия от волюнтаризма муниципальных водоканалов. Областные власти вроде и не против, но одобряют проекты очистных с большим трудом. Разгребать нечистоты в прямом и переносном смысле власти не хотят.

Отвод канализационных стоков остается одной из основных проблем при проектировании комплексов жилой застройки. Особенно в Ленинградской области, где канализацию и водопровод приходится тянуть на внушительные расстояния (попутно мучительно решая вопросы с собственниками земли, по которой нужно протащить трубу), да и состояние сетей оставляет желать лучшего. Иногда муниципальные водоканалы просто не могут выдать нужные мощности. В итоге застройщикам приходится принимать решение, что проще – строить новые протяженные сети к пока еще действующим очистным сооружениям, а это, напомним, требует существенных экономических затрат, либо возводить локальные очистные сооружения.

Несколько лет назад застройщик ЖК «Новое Сертолово» – ГК «КВС» – столкнулся с проблемой подключения к централизованному канализованию. «Мы предлагали заключить денежно-имущественный договор: за свои деньги проложить сети за красными линиями и безвозмездно передать их сетевикам, – рассказывал дольщикам генеральный директор компании Сергей Ярошенко. – Но «Сертоловские коммунальные системы» (СКС, ресурсоснабжающая организация), вернув ранее уплаченный «Сертоловскому водоканалу» аванс, выставили новые «грабительские» условия: за водоснабжение и водоотведение комплекса захотели получить около 800 млн рублей. «Сертоловский водоканал» просил с нас 140 рублей за куб. м в сутки, а СКС повысил стоимость до 240 рублей за куб».

На определенном этапе застройщик принял решение возвести автономные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение решили организовать от скважин, а канализование запустить с помощью локальных очистных сооружений (ЛОС). Крест на этих планах поставили власти (хотя поставка оборудования для КВС уже началась), которые пообещали не принять их в эксплуатацию, хотя экспертиза и утвердила проект ЛОС. В аналогичной ситуации оказалась и ГК «РосСтройИнвест», строящая в Сертолове ЖК «Золотые купола». Застройщик должен реализовать ровно то технологическое решение, которое прописано в проекте, прошедшем экспертизу, утверждал тогда вице-губернатор Михаил Москвин. Раз в проектах обеих компаний заложено централизованное водоснабжение и водоотведение, так тому и быть: ни с какими локальными очистными в эксплуатацию жилые комплексы приняты не будут. Обе компании комментировать ситуацию сейчас отказались, но оба комплекса в итоге были подключены к мощностям СКС.

В Ленинградской области проблем с ЛОСами нет

«В Ленинградской области нет особых сложностей со строительством и вводом в эксплуатацию ЛОСов, – рассказали «СГХ» в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. – Основная проблема, с которой приходится сталкиваться, – доступность точки сброса стоков в водный объект. Во-первых, ее может просто не оказаться поблизости. Либо прокладка коммуникаций до этой точки невозможна из-за того, что земли, по которым их нужно проложить, находятся в частной собственности. При этом необходимо обязательное включение планируемых ЛОСов в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования».

По информации пресс-службы, если у застройщика в наличии есть проект, прошедший соответствующую экспертизу, с непросроченными изысканиями, то особых сложностей при вводе не должно возникать. Определенные трудности с получением разрешения на строительство могут появиться только в том случае, если в муниципальном образовании, где запланировано строительство, отсутствует утвержденный План планировки территорий под данный объект, а также не внесены изменения в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования. Что мешает внести в схему и разработать ППТ – остается под вопросом. Зато в свое оправдание чиновники утверждают, что локальные очистные сооружения увеличивают себестоимость очистки сточных вод.

Иными словами, правительство региона не против ЛОСов, но все же не хочет их видеть на своей территории. Более того, для достижения высоких показателей по «майским указам» в Ленинградской области предусмотрена реализация государственных программ по трем основным направлениям: строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, проведена реконструкция канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов в Сертолово. Все это на фоне формирования единого областного водоканала и реконструкции муниципальных на основе концессий.

Почему застройщики хотят строить ЛОСы

А застройщики, тем не менее, бьются за ЛОСы. Как рассказали в компании «Биоэкология», корпуса канализационно-насосной станции (КНС), спроектированной и построенной по заказу ГК «КВС» для организации инженерных сетей микрорайона «Новое Сертолово», представляли из себя емкость длиной 8 м и диаметром 3,7 м, изготовленную из прочного долговечного полиэфирного стеклопластика. КНС должна была быть оборудована тремя насосами производительностью не менее 108 куб. м/час. Данная установка стала бы одной из двух канализационно-насосных станций, запроектированных в системе инженерных сетей жилого комплекса «Новое Сертолово» на 8800 жителей. Мощность станции была рассчитана на транзит бытовых отходов в коммуникациях общей протяженностью 1,8 км до врезки в городскую канализационную сеть.

«Технологически разница между комплексными (автономными) очистными сооружениями (производительностью от 1000 кубометров стоков в сутки и более) и централизованными очистными сооружениями глубокой биологической очистки невелика, – говорит директор по строительству ГК «УНИСТО Петросталь» Евгений Наталенко («УНИСТО-Петросталь» – один из немногих застройщиков, кому удалось построить ЛОС в Мурино. – Прим. ред.). – Зато в отличие от централизованных систем такие сооружения не зависят от тарифов и согласований городского или областного «Водоканалов», а также от инвестиционных планов этих организаций по расширению сети, что является для застройщиков небольших поселков или проектов комплексного освоения до 10 000 квартир большим преимуществом. Есть у таких сооружений и уязвимое место: они более зависимы от качества и неравномерности поступления обрабатываемых стоков, чем централизованные очистные сооружения. А в крупных проектах в отличие от частного домостроения застройщику сложнее контролировать, что именно пользователи сбрасывают в стоки. Впрочем, и этот недостаток, как показывает практика, вполне преодолим, если в процессе проектирования неравномерности и качеству стоков уделено необходимое внимание. Например, предусмотрено достаточное количество всевозможных дробилок, измельчителей и прочих улавливающих мусор специальных устройств, а также накопители и усреднители стоков. Кроме того, одно из важных направлений работы при использовании автономных систем канализации для многоквартирных домов – диалог с населением. В конце концов, культура организации совместного быта у нас растет, люди начинают сортировать мусор, сдавать использованные энергосберегающие лампочки в спецпункты и т. д. Возможно, и правила эксплуатации канализации мы со временем усвоим».

Получается, что для небольших поселков и городов ЛОСы выгоднее, чем централизованное водоснабжение и водоотведение. И не только для небольших. «В Западном Мурино застройщики территории совместно строят локальные очистные сооружения, – говорит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в недавнем прошлом руководитель строительной компании «Лидер» Александр Рассудов. – Ввод ЛОС запланирован на четвертый квартал 2018 года. И нет никаких возражений со стороны руководства региона: и разрешения выдаются на строительство, и дома вводятся. Просто на старте реализации проекта необходимо рассчитать все нагрузки и принять решение, а не менять его в ходе строительства».

Лилиана Глазова